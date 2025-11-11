Рейтинг@Mail.ru
Мошенники развели экс-волейболиста сборной России на 28 млн рублей - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
22:35 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/divish-2054347667.html
Мошенники развели экс-волейболиста сборной России на 28 млн рублей
Мошенники развели экс-волейболиста сборной России на 28 млн рублей - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Мошенники развели экс-волейболиста сборной России на 28 млн рублей
Бывший волейболист сборной России и петербургского "Зенита" Лукаш Дивиш потерял практически 28 миллионов рублей, попавшись на уловку мошенников, сообщает... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T22:35:00+03:00
2025-11-11T22:35:00+03:00
волейбол
спорт
лукаш дивиш
зенит (санкт-петербург)
локомотив (калининград)
динамо-ло (ленинградская обл.)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/96191/44/961914457_0:193:2922:1837_1920x0_80_0_0_31fb4ec7b8da69b5e779c64104a02ac4.jpg
/20251111/basketbolisty-2054337531.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/96191/44/961914457_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_9771a4baf63b3434c049b2bdfc6d3890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лукаш дивиш, зенит (санкт-петербург), локомотив (калининград), динамо-ло (ленинградская обл.)
Волейбол, Спорт, Лукаш Дивиш, Зенит (Санкт-Петербург), Локомотив (Калининград), Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)
Мошенники развели экс-волейболиста сборной России на 28 млн рублей

Экс-волейболист сборной России Дивиш отдал мошенникам 28 млн рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛукаш Дивиш
Лукаш Дивиш - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший волейболист сборной России и петербургского "Зенита" Лукаш Дивиш потерял практически 28 миллионов рублей, попавшись на уловку мошенников, сообщает Telegram-канал Sport Baza.
По данным источника, с Дивишем связалась знакомая его бывшей девушки и предложила вложить деньги в установку рекламных мониторов для такси. За год спортсмен вложил в проект 27,85 миллиона рублей, после чего общение прекратилось.
Волейболист обратился в полицию после того, как ему не выплатили обещанные дивиденды. Организаторы бизнеса подали встречный иск, заявив, что Дивиш является должником.
Дивишу 39 лет, в России он выступал за новосибирский "Локомотив" (2011-2018), петербургский "Зенит" (2018-2020) и "Динамо-ЛО" (2020-2021). В 2014 году волейболист сменил словацкое гражданство на российское и через два года дебютировал в составе сборной страны, за которую сыграл шесть матчей.
Баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Швед оформил дабл-дабл в дебютном матче за УНИКС
11 ноября, 21:10
 
ВолейболСпортЛукаш ДивишЗенит (Санкт-Петербург)Локомотив (Калининград)Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала