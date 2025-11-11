https://ria.ru/20251111/divish-2054347667.html
Мошенники развели экс-волейболиста сборной России на 28 млн рублей
Мошенники развели экс-волейболиста сборной России на 28 млн рублей - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Мошенники развели экс-волейболиста сборной России на 28 млн рублей
Бывший волейболист сборной России и петербургского "Зенита" Лукаш Дивиш потерял практически 28 миллионов рублей, попавшись на уловку мошенников, сообщает... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T22:35:00+03:00
2025-11-11T22:35:00+03:00
2025-11-11T22:35:00+03:00
волейбол
спорт
лукаш дивиш
зенит (санкт-петербург)
локомотив (калининград)
динамо-ло (ленинградская обл.)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/96191/44/961914457_0:193:2922:1837_1920x0_80_0_0_31fb4ec7b8da69b5e779c64104a02ac4.jpg
/20251111/basketbolisty-2054337531.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/96191/44/961914457_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_9771a4baf63b3434c049b2bdfc6d3890.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лукаш дивиш, зенит (санкт-петербург), локомотив (калининград), динамо-ло (ленинградская обл.)
Волейбол, Спорт, Лукаш Дивиш, Зенит (Санкт-Петербург), Локомотив (Калининград), Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)
Мошенники развели экс-волейболиста сборной России на 28 млн рублей
Экс-волейболист сборной России Дивиш отдал мошенникам 28 млн рублей