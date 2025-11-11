Мошенники развели экс-волейболиста сборной России на 28 млн рублей

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший волейболист сборной России и петербургского "Зенита" Лукаш Дивиш потерял практически 28 миллионов рублей, попавшись на уловку мошенников, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Волейболист обратился в полицию после того, как ему не выплатили обещанные дивиденды. Организаторы бизнеса подали встречный иск, заявив, что Дивиш является должником.