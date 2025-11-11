"Клипперс" проиграли "Атланте" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Хардена

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" дома проиграл "Атланте Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Инглвуде и завершилась со счетом 105:102 (19:29, 33:23, 27:24, 26:26) в пользу "Атланты". В составе победителей 28 очков набрал Вит Крейчи, Джейлен Джонсон оформил дабл-дабл (16 очков + 10 подборов). У "Клипперс" трипл-дабл оформил олимпийский чемпион 2012 года Джеймс Харден (35 очков + 10 подборов + 11 передач), автором дабл-дабла стал Ивица Зубац (13 очков + 12 подборов).

"Атланта", на счету которой стало шесть побед при пяти поражениях, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Клипперс" потерпели пятое поражение подряд и с тремя победами в десяти матчах занимают 11-е место в Западной конференции.

В следующем матче "Клипперс" примут "Денвер Наггетс", а "Атланта" в гостях сыграет с "Сакраменто Кингз". Обе встречи пройдут в ночь на 13 ноября по московскому времени.

