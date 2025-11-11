Рейтинг@Mail.ru
"Клипперс" проиграли "Атланте" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Хардена
Баскетбол
Баскетбол
 
09:46 11.11.2025
"Клипперс" проиграли "Атланте" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Хардена
"Клипперс" проиграли "Атланте" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Хардена - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Клипперс" проиграли "Атланте" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Хардена
"Лос-Анджелес Клипперс" дома проиграл "Атланте Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 11.11.2025
баскетбол
спорт
джеймс харден
ивица зубац
лос-анджелес клипперс
атланта хокс
спорт, джеймс харден, ивица зубац, лос-анджелес клипперс, атланта хокс
Баскетбол, Спорт, Джеймс Харден, Ивица Зубац, Лос-Анджелес Клипперс, Атланта Хокс
"Клипперс" проиграли "Атланте" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Хардена

"Клипперс" со счетом 102:105 проиграли "Атланте" в матче НБА

Баскетбол - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Баскетбол. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" дома проиграл "Атланте Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Инглвуде и завершилась со счетом 105:102 (19:29, 33:23, 27:24, 26:26) в пользу "Атланты". В составе победителей 28 очков набрал Вит Крейчи, Джейлен Джонсон оформил дабл-дабл (16 очков + 10 подборов). У "Клипперс" трипл-дабл оформил олимпийский чемпион 2012 года Джеймс Харден (35 очков + 10 подборов + 11 передач), автором дабл-дабла стал Ивица Зубац (13 очков + 12 подборов).
НБА
11 ноября 2025 • начало в 06:30
Завершен
Клипперс
102 : 105
Атланта
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Атланта", на счету которой стало шесть побед при пяти поражениях, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Клипперс" потерпели пятое поражение подряд и с тремя победами в десяти матчах занимают 11-е место в Западной конференции.
В следующем матче "Клипперс" примут "Денвер Наггетс", а "Атланта" в гостях сыграет с "Сакраменто Кингз". Обе встречи пройдут в ночь на 13 ноября по московскому времени.
Результаты других матчей:
  • "Детройт Пистонс" - "Вашингтон Уизардс" - 137:135;
  • "Орландо Мэджик" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 115:112;
  • "Шарлотт Хорнетс" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 111:121;
  • "Майами Хит" - "Кливленд Кавальерс" - 140:138;
  • "Чикаго Буллз" - "Сан-Антонио Спёрс" - 117:121;
  • "Даллас Маверикс" - "Милуоки Бакс" - 114:116;
  • "Финикс Санз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 121:98;
  • "Юта Джаз" - "Миннесота Тимбервулвз" - 113:120.
Названы лучшие игроки недели в НБА
10 ноября, 23:57
Названы лучшие игроки недели в НБА
10 ноября, 23:57
 
Баскетбол
 
Версия 2023.1 Beta
