"Аталанта" объявила о назначении нового главного тренера
"Аталанта" объявила о назначении нового главного тренера - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Аталанта" объявила о назначении нового главного тренера
Итальянская "Аталанта" объявила о назначении Раффаэле Палладино на пост главного тренера команды, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T17:22:00+03:00
2025-11-11T17:22:00+03:00
2025-11-11T17:41:00+03:00
футбол
спорт
иван юрич
раффаэле палладино
федерико пелузо
аталанта
серия а (чемпионат италии по футболу)
