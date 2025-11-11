Рейтинг@Mail.ru
17:22 11.11.2025 (обновлено: 17:41 11.11.2025)
"Аталанта" объявила о назначении нового главного тренера
"Аталанта" объявила о назначении нового главного тренера
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Итальянская "Аталанта" объявила о назначении Раффаэле Палладино на пост главного тренера команды, сообщается на сайте футбольного клуба.
Контракт с Палладино рассчитан до июня 2027 года. Вместе с ним к тренерскому штабу "Аталанты" присоединились Стефано Читтерио, Федерико Пелузо, Фабио Кораби, Никола Рива, Андреа Рампони и Маттиа Казелла.
В понедельник "Аталанта" объявила об отставке хорвата Ивана Юрича, который возглавлял команду с июня 2025 года. На данный момент клуб не может победить в Серии А на протяжении семи матчей и с 13 очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.
Палладино 41 год, он был отправлен в отставку "Фиорентиной" в мае 2025 года. Под его руководством флорентинцы заняли шестое место в Серии А и дошли до полуфинала Лиги конференций. Ранее он возглавлял "Монцу".
"Аталанта" подтвердила уход Гасперини
1 июня, 19:30
 
