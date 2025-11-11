Рейтинг@Mail.ru
Алаев заявил об интересе к титульному партнерству с РПЛ на рынке
10:56 11.11.2025
Алаев заявил об интересе к титульному партнерству с РПЛ на рынке
Алаев заявил об интересе к титульному партнерству с РПЛ на рынке
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал РИА Новости о наличии интереса на рынке к позиции титульного партнера организации. РИА Новости Спорт, 11.11.2025
спорт, александр алаев, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Александр Алаев, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал РИА Новости о наличии интереса на рынке к позиции титульного партнера организации.
Действующий контракт РПЛ с титульным спонсором рассчитан до лета 2026 года. В начале ноября лига подписала новый контракт с вещателем - соглашение рассчитано до лета 2030 года.
«
"В настоящий момент мы работаем над положениями соглашения с основным вещателем на период с 2026 по 2030 год. Этот договор имеет определяющее значение как для освещения матчей чемпионата, так и для объема представленности спонсоров лиги для широкой аудитории, ведь в крупнейшие спонсорские контракты входит в том числе рекламное время вокруг трансляций. Сформировав финальную версию контракта с вещателем, мы определим параметры соглашений для ключевых партнеров, включая титульного спонсора", - сказал Алаев.
"У действующего партнера есть право воспользоваться эксклюзивным периодом для переговоров, закрепленным в соглашении. Если к моменту истечения этого эксклюзивного периода не будет достигнута договоренность о новом контракте, мы рассмотрим проведение конкурентных процедур", - продолжил президент РПЛ.
Собеседник агентства подчеркнул, что лига "очень довольна развитием отношений с действующим титульным партнером". "Мы знаем, что интерес к титульному партнерству с РПЛ на рынке присутствует. Но, как я уже сказал, за нашим действующим партнером закреплено первоочередное право на переговоры, и мы всегда придерживаемся деловых договоренностей" , - резюмировал Алаев.
