Жулин объяснил срыв Галлямова на Гран-при в Казани
Жесткие претензии Александра Галлямова к партнерше Анастасии Мишиной были вызваны тем, что фигуристы не были полноценно готовы к исполнению произвольной... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T11:35:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия мишина
александр жулин
александр галлямов
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Жесткие претензии Александра Галлямова к партнерше Анастасии Мишиной были вызваны тем, что фигуристы не были полноценно готовы к исполнению произвольной программы на третьем этапе Гран-при России в Казани и партнер несколько сорвался, опытные спортсмены в ближайшее время наберут хорошую форму, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Александр Жулин.
Мишина и Галлямов в произвольном прокате допустили несколько грубых ошибок и с суммарной оценкой 201,22 балла заняли второе место. Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (215,34). Галлямов получил серьезную травму ноги в конце зимы в шоу-турнире, проходившем на льду озера Байкал.
«
"Мне кажется, что они просто были не готовы к произвольной программе и партнер немного сорвался. Я уверен, что Александр и Анастасия наберут лучшую форму, потому что они опытные спортсмены и являются чемпионами мира. У Галлямова ведь была серьезная травма, видимо, они немного не успели подготовиться. Это, можно сказать, рабочие моменты, и я уверен, что у них все будет нормально", - сказал Жулин.
Мишина и Галлямов являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года в парном катании и командных соревнованиях.