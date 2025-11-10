Сафонов выйдет в стартовом составе на матч с Перу

НОВОГОРСК (Московская область), 10 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что, согласно предварительному плану, голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе на товарищеский матч против команды Перу.
В ноябре сборная России сыграет два домашних товарищеских матча. 12 ноября в Санкт-Петербурге состоится игра с перуанцами, 15 ноября команда Карпина в Сочи примет сборную Чили. Тренерский штаб сборной России вызвал на предстоящие матчи четырех вратарей: Матвея Сафонова ("ПСЖ", Франция), Станислава Агкацева ("Краснодар"), Максима Бориско ("Балтика") и Виталия Гудиева ("Акрон").
Товарищеские матчи
12 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
18’ • Александр Головин
82’ • Алекс Валера
(Кевин Кеведо)
Сафонов в понедельник пропустил тренировку сборной России в Новогорске. Позднее спортсмен прибудет в Санкт-Петербург, где пройдет игра со сборной Перу.
"Никаких проблем, он ежедневно тренируется. Завтра он проведет тренировку на арене, мы посмотрим видео, этого будет достаточно", - добавил Кафанов.
