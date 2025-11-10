Рейтинг@Mail.ru
Сафонов выйдет в стартовом составе на матч с Перу - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:23 10.11.2025 (обновлено: 19:12 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/vratar-2054012272.html
Сафонов выйдет в стартовом составе на матч с Перу
Сафонов выйдет в стартовом составе на матч с Перу - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Сафонов выйдет в стартовом составе на матч с Перу
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что, согласно предварительному плану, голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе на... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T18:23:00+03:00
2025-11-10T19:12:00+03:00
футбол
спорт
виталий кафанов
матвей сафонов
станислав агкацев
сборная россии по футболу
перу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019457_0:231:1080:839_1920x0_80_0_0_9a0e132d3f6d27c94d411fc63007097b.jpg
/20251110/pszh-2053844872.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019457_0:130:1080:940_1920x0_80_0_0_0b9294cb7bdb08f556e26140051b1ccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, виталий кафанов, матвей сафонов, станислав агкацев, сборная россии по футболу, перу
Футбол, Спорт, Виталий Кафанов, Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Сборная России по футболу, Перу
Сафонов выйдет в стартовом составе на матч с Перу

Тренер Кафанов: Сафонов, предварительно, сыграет со сборной Перу

© Фотография из соцсетейМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фотография из соцсетей
Читать в
Дзен
НОВОГОРСК (Московская область), 10 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что, согласно предварительному плану, голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе на товарищеский матч против команды Перу.
В ноябре сборная России сыграет два домашних товарищеских матча. 12 ноября в Санкт-Петербурге состоится игра с перуанцами, 15 ноября команда Карпина в Сочи примет сборную Чили. Тренерский штаб сборной России вызвал на предстоящие матчи четырех вратарей: Матвея Сафонова ("ПСЖ", Франция), Станислава Агкацева ("Краснодар"), Максима Бориско ("Балтика") и Виталия Гудиева ("Акрон").
Товарищеские матчи
12 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Россия
1 : 1
Перу
18‎’‎ • Александр Головин
(Алексей Миранчук)
82‎’‎ • Алекс Валера
(Кевин Кеведо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Если Карпин утвердит, то Матвей (Сафонов) будет играть с Перу, а Станислав (Агкацев) - с Чили. Это предварительно", - заявил Кафанов журналистам.
Сафонов в понедельник пропустил тренировку сборной России в Новогорске. Позднее спортсмен прибудет в Санкт-Петербург, где пройдет игра со сборной Перу.
«
"Никаких проблем, он ежедневно тренируется. Завтра он проведет тренировку на арене, мы посмотрим видео, этого будет достаточно", - добавил Кафанов.
Жоау Невеш - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"ПСЖ" Сафонова вернулся на первую строчку чемпионата Франции
10 ноября, 00:58
 
ФутболСпортВиталий КафановМатвей СафоновСтанислав АгкацевСборная России по футболуПеру
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала