Зверев стартовал с победы на итоговом турнире АТР
Зверев стартовал с победы на итоговом турнире АТР
Представитель Германии Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона в первом матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Зверев стартовал с победы на итоговом турнире АТР
