Гол Лутфуллина принес СКА победу над "Авангардом" в матче КХЛ
Гол Лутфуллина принес СКА победу над "Авангардом" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
Гол Лутфуллина принес СКА победу над "Авангардом" в матче КХЛ
Петербургский СКА переиграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T18:50:00+03:00
2025-11-10T18:50:00+03:00
2025-11-10T19:10:00+03:00
хоккей
ска (санкт-петербург)
авангард
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
2025
Хоккей, СКА (Санкт-Петербург), Авангард, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Петербургский СКА переиграл омский "Авангард" в матче КХЛ