Гол Лутфуллина принес СКА победу над "Авангардом" в матче КХЛ
Хоккей
 
18:50 10.11.2025 (обновлено: 19:10 10.11.2025)
Гол Лутфуллина принес СКА победу над "Авангардом" в матче КХЛ
Гол Лутфуллина принес СКА победу над "Авангардом" в матче КХЛ
Гол Лутфуллина принес СКА победу над "Авангардом" в матче КХЛ
Петербургский СКА переиграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 10.11.2025
хоккей
ска (санкт-петербург)
авангард
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
ска (санкт-петербург), авангард, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, СКА (Санкт-Петербург), Авангард, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Гол Лутфуллина принес СКА победу над "Авангардом" в матче КХЛ

Петербургский СКА переиграл омский "Авангард" в матче КХЛ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Петербургский СКА переиграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей. Шайбу на 19-й минуте забросил Игнат Лутфуллин. Голкипер петербургской команды Сергей Иванов оформил шестой шатаут в карьере.
СКА, набрав 26 очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Петербургская команда продлила победную серию до трех матчей в КХЛ. "Авангард" с 31 баллом располагается на третьем месте на Востоке.
В следующем матче СКА 12 ноября сыграет в гостях с уфимским "Салаватом Юлаевым", днем позднее "Авангард" примет челябинский "Трактор".
