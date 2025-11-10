Рейтинг@Mail.ru
На Кипре состоятся шахматные турниры претендентов и претенденток
15:15 10.11.2025 (обновлено: 16:16 10.11.2025)
На Кипре состоятся шахматные турниры претендентов и претенденток
Шахматные турниры претендентов и претенденток за право сыграть с действующими обладателями мировой короны состоятся на Кипре с 28 марта по 16 апреля 2026 года,... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
спорт, шахматы, аркадий дворкович, гукеш доммараджу, международная федерация шахмат (fide)
Спорт, Шахматы, Аркадий Дворкович, Гукеш Доммараджу, Международная федерация шахмат (FIDE)
© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаг Кипра
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаг Кипра. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Шахматные турниры претендентов и претенденток за право сыграть с действующими обладателями мировой короны состоятся на Кипре с 28 марта по 16 апреля 2026 года, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Соревнования с участием восьми претендентов и восьми претенденток пройдут в отеле недалеко от города Пафос на юго-западном побережье Кипра. Как и в 2024 году в Торонто, турниры претендентов у мужчин и женщин будут проводиться одновременно.
«
"Турнир претендентов - это финальный и самый сложный тест для любого шахматиста, желающего сразиться с чемпионом мира в матче за титул, и это самое трудное препятствие в цикле чемпионата мира. Кипр дважды принимал этап Гран-при FIDE среди женщин, так что пришло время для самого престижного турнира в шахматном календаре - турнира претендентов", - заявил глава FIDE Аркадий Дворкович.
Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу, чемпионкой - китаянка Цзюй Вэньцзюнь.
Спорт Шахматы Аркадий Дворкович Гукеш Доммараджу Международная федерация шахмат (FIDE)
 
