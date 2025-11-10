https://ria.ru/20251110/kipr-2053959704.html
На Кипре состоятся шахматные турниры претендентов и претенденток
На Кипре состоятся шахматные турниры претендентов и претенденток - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
На Кипре состоятся шахматные турниры претендентов и претенденток
Шахматные турниры претендентов и претенденток за право сыграть с действующими обладателями мировой короны состоятся на Кипре с 28 марта по 16 апреля 2026 года,... РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T15:15:00+03:00
2025-11-10T15:15:00+03:00
2025-11-10T16:16:00+03:00
спорт
шахматы
аркадий дворкович
гукеш доммараджу
международная федерация шахмат (fide)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104671/56/1046715623_0:123:2000:1248_1920x0_80_0_0_8c5275707973dd6f106d10a28f201a9e.jpg
/20251109/shakhmaty-2053808809.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104671/56/1046715623_87:0:1914:1370_1920x0_80_0_0_a832c25964a2134adbd86a4ed6d1638c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, шахматы, аркадий дворкович, гукеш доммараджу, международная федерация шахмат (fide)
Спорт, Шахматы, Аркадий Дворкович, Гукеш Доммараджу, Международная федерация шахмат (FIDE)
На Кипре состоятся шахматные турниры претендентов и претенденток
Шахматные турниры претендентов и претенденток пройдут на Кипре с марта 2026