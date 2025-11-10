Рейтинг@Mail.ru
"Интер" обыграл "Лацио" и возглавил таблицу чемпионата Италии
Футбол
 
00:50 10.11.2025 (обновлено: 01:52 10.11.2025)
"Интер" обыграл "Лацио" и возглавил таблицу чемпионата Италии
"Интер" обыграл "Лацио" и возглавил таблицу чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
"Интер" обыграл "Лацио" и возглавил таблицу чемпионата Италии
"Интер" обыграл "Лацио" в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 10.11.2025
футбол
спорт
лаутаро мартинес
интер
лацио
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт, лаутаро мартинес, интер, лацио, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Лаутаро Мартинес, Интер, Лацио, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Интер" обыграл "Лацио" и возглавил таблицу чемпионата Италии

"Интер" обыграл "Лацио" в матче 11-го тура Серии А и возглавил таблицу

© Getty Images / Mattia Pistoia - InterФутболисты "Интера"
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Getty Images / Mattia Pistoia - Inter
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. "Интер" обыграл "Лацио" в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Лаутаро Мартинес (3-я минута) и Анж-Йоан Бонни (62).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
09 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Интер М
2 : 0
Лацио
03‎’‎ • Лаутаро Мартинес
(Алессандро Бастони)
62‎’‎ • Анж-Йоан Бонни
(Федерико Димарко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" набрал 24 очка и вернулся на первую строчку в таблице Серии А, "Лацио" (15 очков) и располагается на девятом месте.
В следующем туре "Интер" сыграет в дерби с "Миланом", "Лацио" примет "Лечче". Оба матча пройдут 23 ноября.
"Наполи" проиграл "Болонье" в чемпионате Италии
9 ноября, 18:59
"Наполи" проиграл "Болонье" в чемпионате Италии
9 ноября, 18:59
 
