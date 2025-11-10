https://ria.ru/20251110/inter-2053844371.html
"Интер" обыграл "Лацио" и возглавил таблицу чемпионата Италии
"Интер" обыграл "Лацио" и возглавил таблицу чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 10.11.2025
"Интер" обыграл "Лацио" и возглавил таблицу чемпионата Италии
"Интер" обыграл "Лацио" в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 10.11.2025
2025-11-10T00:50:00+03:00
2025-11-10T00:50:00+03:00
2025-11-10T01:52:00+03:00
футбол
спорт
лаутаро мартинес
интер
лацио
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053848277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93c3623bb119fb291f5abd8350e59405.jpg
/20251109/futbol-2053810645.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053848277_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3066ef5fbde80de3511c09d81db70f9c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лаутаро мартинес, интер, лацио, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Лаутаро Мартинес, Интер, Лацио, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Интер" обыграл "Лацио" и возглавил таблицу чемпионата Италии
"Интер" обыграл "Лацио" в матче 11-го тура Серии А и возглавил таблицу