"Локомотив" проиграл "Торпедо" в матче КХЛ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" одержало волевую победу над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Сергей Гончарук (8-я минута) и Владислав Фирстов (43). У гостей отличился Георгий Иванов (1).

"Торпедо", набрав 36 баллов, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородская команда одержала шестую победу подряд и сравнялась по набранным очкам с лидирующим "Локомотивом" (36), но уступает по дополнительным показателям.