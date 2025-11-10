Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" проиграл "Торпедо" в матче КХЛ
21:36 10.11.2025
"Локомотив" проиграл "Торпедо" в матче КХЛ
"Локомотив" проиграл "Торпедо" в матче КХЛ
Нижегородское "Торпедо" одержало волевую победу над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Локомотив" проиграл "Торпедо" в матче КХЛ

Шайба Фирстова принесла "Торпедо" победу над "Локомотивом" в матче КХЛ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" одержало волевую победу над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Сергей Гончарук (8-я минута) и Владислав Фирстов (43). У гостей отличился Георгий Иванов (1).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
10 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Торпедо НН
2 : 1
Локомотив
07:22 • Сергей Гончарук
(Алексей Кручинин, Боб Нарделла)
42:54 • Владислав Фирстов
(Богдан Конюшков)
00:30 • Георгий Иванов
(Yegor Surin)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Торпедо", набрав 36 баллов, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородская команда одержала шестую победу подряд и сравнялась по набранным очкам с лидирующим "Локомотивом" (36), но уступает по дополнительным показателям.
В следующем матче "Торпедо" 12 ноября примет "Сочи", в этот же день "Локомотив" сыграет в гостях с московским "Спартаком".
