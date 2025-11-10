"Локомотив" проиграл "Торпедо" в матче КХЛ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" одержало волевую победу над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Сергей Гончарук (8-я минута) и Владислав Фирстов (43). У гостей отличился Георгий Иванов (1).
"Торпедо", набрав 36 баллов, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Нижегородская команда одержала шестую победу подряд и сравнялась по набранным очкам с лидирующим "Локомотивом" (36), но уступает по дополнительным показателям.
В следующем матче "Торпедо" 12 ноября примет "Сочи", в этот же день "Локомотив" сыграет в гостях с московским "Спартаком".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.