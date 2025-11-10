"Шанхайские драконы" обыграли "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Китайские "Шанхайские драконы" в гостях переиграли московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (5-я минута), Кевин Лабанк (15), Ник Меркли (25) и Нэйт Сукезе (59). У "Динамо" отличился Марио Паталаха (50), отметившийся дебютным голом за "бело-голубых".
10 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
49:06 • Марио Паталаха
04:45 • Никита Попугаев
14:41 • Кевин Лабанк
(Гэйдж Квинни)
24:26 • Ник Меркли
(Borna Rendulic, Гэйдж Квинни)
58:11 • Натан Сучезе
"Шанхайские драконы", набрав 28 очков, занимают седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Динамо" (31) располагается на пятом месте. Китайская команда прервала серию из трех поражений в КХЛ.
В следующем матче "Шанхайские драконы" 15 ноября сыграют в гостях с "Сочи", "Динамо" двумя днями ранее на выезде встретится с казанским "Ак Барсом".
Результаты других матчей:
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Ак Барс" (Казань) - 1:4 (0:3, 0:1, 1:0);
- "Спартак" (Москва) - "Сибирь" (Новосибирск) - 6:3 (1:1, 4:2, 1:0);
- "Динамо" (Минск) - "Сочи" - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1);
- ЦСКА (Москва) - "Северсталь" (Череповец) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).
