Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" обыграли "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 10.11.2025 (обновлено: 23:25 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/drakony-2054045953.html
"Шанхайские драконы" обыграли "Динамо" в матче КХЛ
"Шанхайские драконы" обыграли "Динамо" в матче КХЛ - РИА Новости, 10.11.2025
"Шанхайские драконы" обыграли "Динамо" в матче КХЛ
Китайские "Шанхайские драконы" в гостях переиграли московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T21:58:00+03:00
2025-11-10T23:25:00+03:00
хоккей
москва
нижнекамск
казань
кевин лабанк
ник меркли
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041571002_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_3472781723260886387b7b656864efc7.jpg
/20251014/drakony-2048273581.html
москва
нижнекамск
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041571002_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_1a4035a417992c3727aea69c4520548d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, нижнекамск, казань, кевин лабанк, ник меркли, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Москва, Нижнекамск, Казань, Кевин Лабанк, Ник Меркли, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Хоккей
"Шанхайские драконы" обыграли "Динамо" в матче КХЛ

"Шанхайские драконы" в гостях переиграли московское "Динамо" в матче КХЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХК "Шанхай Дрэгонс"
ХК Шанхай Дрэгонс - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
ХК "Шанхай Дрэгонс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Китайские "Шанхайские драконы" в гостях переиграли московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Никита Попугаев (5-я минута), Кевин Лабанк (15), Ник Меркли (25) и Нэйт Сукезе (59). У "Динамо" отличился Марио Паталаха (50), отметившийся дебютным голом за "бело-голубых".
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
10 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
1 : 4
Шанхайские Драконы
49:06 • Марио Паталаха
(Антон Слепышев)
04:45 • Никита Попугаев
(Райан Спунер, Уилл Райли)
14:41 • Кевин Лабанк
(Гэйдж Квинни)
24:26 • Ник Меркли
(Borna Rendulic, Гэйдж Квинни)
58:11 • Натан Сучезе
(Спенсер Фу)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Шанхайские драконы", набрав 28 очков, занимают седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, где "Динамо" (31) располагается на пятом месте. Китайская команда прервала серию из трех поражений в КХЛ.
В следующем матче "Шанхайские драконы" 15 ноября сыграют в гостях с "Сочи", "Динамо" двумя днями ранее на выезде встретится с казанским "Ак Барсом".

Результаты других матчей:

Гейдж Куинни - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Шанхайские драконы" вышли на первое место на Западе КХЛ
14 октября, 22:03
 
ХоккейМоскваНижнекамскКазаньКевин ЛабанкНик МерклиАк БарсКХЛ 2025-2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала