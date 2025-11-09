Ездил к колдуну: одаренный русский гимнаст выбрал страшную смерть

Он был одним из главных талантов в российской спортивной гимнастике 1990-х. Но партнеры по команде замечали, что иногда их товарищ как-то странно себя ведет. Причиной оказалась наркотическая зависимость, из-за которой жизнь олимпийского чемпиона покатилась под откос.

Рано потерял мать и попал в сборную

Алексей Воропаев родился в Москве в январе 1973 года. В парне сразу разглядели редкий талант — тренеры были поражены, когда мама привела сына-дошкольника в секцию. Воропаева не надо было заставлять тренироваться — гимнастику он полюбил сразу.

Первый удар Алексей перенес в 12-летнем возрасте — умерла мама. Воропаев тяжело горевал, но спорт не бросил. Хотел доказать, что она не зря привела его в секцию.

Из подающего надежды гимнаста в кандидата в сборную СССР Воропаева превратил тренер спортивной школы "Динамо" Виталий Ломтев. К 19-летнему Алексею присматривались в национальной команде, и вскоре пригласили его на сбор. В 1991 году Воропаев уже поехал на чемпионат мира.

Даже сама поездка на ЧМ была для Алексея сумасшедшим результатом — в те годы конкуренция за место в составе сборной СССР была запредельной. На дебютном ЧМ гимнаст взял золото в команде, а год спустя на мундиале в Париже стал победителем в упражнениях на брусьях.

Становился чемпионом со сломанной лопаткой

Этими результатами Воропаев застолбил за собой место в составе сборной на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Туда приехала уже не сборная СССР, а Объединенная команда, которая состояла из спортсменов-представителей республик бывшего Советского союза, за исключением Эстонии, Латвии и Литвы. В гимнастической сборной Воропаев выступал "забойщиком" — тем, кто выходит на упражнение одним из первых и не претендует на высокие оценки.

Однако даже в этой роли Алексей внес существенный вклад в общий успех сборной. Вместе с выигравшим на тех Играх еще пять золотых медалей Виталием Щербо, Валерием Беленьким, Игорем Коробчинским, Григорием Мисютиным и Рустамом Шариповым Воропаев стал олимпийским чемпионом.

В 1993 году выяснилось, что все титулы Воропаев выиграл, выступая с серьезной травмой. Алексей неудачно упал за несколько лет до Барселоны, после чего его начали беспокоить боли в плече. Операция, восстановление — об этом Воропаев не думал. Спортсмен не хотел упускать время и рисковать местом на главном старте в карьере. Поэтому Алексей выступал на уколах.

« "Как угораздило? А как все время бывает: травмировался — врач укол обезболивающий сделает, и снова идешь на снаряды. Мне, честно говоря, даже в голову не приходило, что у меня может быть сломана лопатка, — просто так ведь упал, на улице. Да и времени не было снимки делать. А сейчас совсем плохо стало: боль могу терпеть, а рука не поднимается", — рассказывал спортсмен.

Поэтому сезон-1993 Воропаеву пришлось пропустить. Год спустя Алексей вернулся после операции — взял серебро чемпионатов мира в Дортмунде (команда), Брисбене (многоборье) и Пуэрто-Рико (вольные упражнения). В 1996 году Воропаев снова отправился на Олимпиаду — на этот раз уже в составе сборной России. И снова стал чемпионом в команде. В той сборной лидером был Алексей Немов, также золотые медали получили Николай Крюков, Сергей Харьков, Евгений Подгорный, Дмитрий Труш и Дмитрий Василенко.

Колдун не спас от наркотиков

Последним успехом для Воропаева стало серебро чемпионата мира в Лозанне в вольных упражнениях, которое он завоевал в 1997 году. После этого карьера 24-летнего чемпиона пошла на спад, а сам он практически пропал из поля зрения болельщиков и прессы. Кто-то из партнеров и знакомых догадывался, с чем это может быть связано, ведь ранее за Алексеем замечали эпизоды довольно странного поведения.

« "Меня перед Олимпиадой к колдуну свозили, — признался как-то Воропаев. — Он сказал: "не бойся ничего, тренируйся нормально — и в команду попадешь, и чемпионом станешь. Ну и еще всякого разного наколдовал".

Бывало, что на тренировках Воропаев был "не в себе". Коллеги подозревали, что Алексей употребляет наркотики. Один из показательных случаев произошел с Немовым.

« "Однажды я пришел в столовую, вместе со мною за стол сел Леша Воропаев, и у меня на глазах съел мой завтрак. У меня слезы даже потекли от обиды. И тем не менее, когда мы выступали, мы всегда были единым целым. Командой, в которой никто никогда друг друга не предавал".

© Getty Images / Pascal Rondeau Алексей Воропаев © Getty Images / Pascal Rondeau Алексей Воропаев

О Воропаеве ходили разные слухи. Кто-то говорил, что гимнаст борется с зависимостью, к соревнованиям всегда подходит "чистым", но потом снова срывается. Другие были уверены, что он не просто употребляет, а еще и подсаживает на запрещенные вещества молодых спортсменов. Так или иначе, в 1997 году его перестали вызывать в сборную. Спортсмен попал в реабилитационный центр, но после лечения все равно вернулся к прежнему образу жизни. Писали даже, что Воропаев попал под следствие по делу о распространении наркотических веществ.

Даже если эта история была правдой, то ей Воропаев не ограничился. Через некоторое время его обвинили в смерти гимнаста Евгения Шабаева. Родители погибшего спортсмена были уверены, что именно Алексей подсадил его на наркотики и в день его смерти находится с ним.

Спортивная карьера у Шабаева не сложилась — он закончил со спортом в 25 лет из-за травм, не показав никаких выдающихся результатов. Через некоторое время на Евгения вышел один из немецких спортивных клубов, и его позвали в Германию на работу. Шабаев уже подписал контракт, но в ночь перед вылетом его нашли мертвым на автобусной остановке. Причиной смерти назвали остановку сердца, но родители считают, что трагедия произошла из-за передозировки героином.

В эту версию поверили не только родные Евгения. После похорон Шабаева в сборной решили, что Воропаева следует держать от других гимнастов как можно дальше. Алексей остался в одиночестве — от него ушла жена, забрав ребенка, а СМИ им не интересовались. Новостей не было до 2006 года. Тогда стало известно, что олимпийский чемпион угодил в больницу в тяжелом состоянии.