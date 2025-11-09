Рейтинг@Mail.ru
Дубль Гросса помог "Трактору" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ
12:27 09.11.2025 (обновлено: 12:28 09.11.2025)
Дубль Гросса помог "Трактору" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ
Дубль Гросса помог "Трактору" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ
Челябинский "Трактор" на выезде обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T12:27:00+03:00
2025-11-09T12:28:00+03:00
Хоккей
Дубль Гросса помог "Трактору" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ

"Трактор" победил "Адмирал" в матче КХЛ благодаря дублю Гросса

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Челябинский "Трактор" на выезде обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Джошуа Ливо (14-я минута) и Джордан Гросс (22, 34). У "Адмирала" отличился Павел Шэн (59).
09 ноября 2025 • начало в 10:00
Завершен
Адмирал
1 : 3
Трактор
58:01 • Павел Шэн
(Даниил Гутик, Либор Сулак)
13:37 • Джошуа Ливо
(Андрей Светлаков)
21:50 • Джордан Гросс
(Егор Коршков, Александр Кадейкин)
33:04 • Джордан Гросс
(Егор Коршков, Андрей Светлаков)
Нападающий "Трактора" Михаил Григоренко провел 500-й матч в лиге.
"Трактор", набрав 29 очков, идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где "Адмирал" с 18 баллами располагается на десятой позиции.
В следующем матче "Трактор" 11 ноября на выезде сыграет против хабаровского "Амура", "Адмирал" в этот же день примет екатеринбургский "Автомобилист".
В другом матче дня "Амур" на своем льду всухую обыграл "Автомобилист" со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).
Алексей Кудашов - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Московское "Динамо" прервало шестиматчевую победную серию в КХЛ
8 ноября, 21:50
 
