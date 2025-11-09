Дубль Гросса помог "Трактору" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Челябинский "Трактор" на выезде обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Джошуа Ливо (14-я минута) и Джордан Гросс (22, 34). У "Адмирала" отличился Павел Шэн (59).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.