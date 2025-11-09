Дубль Гросса помог "Трактору" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Челябинский "Трактор" на выезде обыграл владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Джошуа Ливо (14-я минута) и Джордан Гросс (22, 34). У "Адмирала" отличился Павел Шэн (59).

Нападающий "Трактора" Михаил Григоренко провел 500-й матч в лиге.

"Трактор", набрав 29 очков, идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, где "Адмирал" с 18 баллами располагается на десятой позиции.

В следующем матче "Трактор" 11 ноября на выезде сыграет против хабаровского "Амура", "Адмирал" в этот же день примет екатеринбургский "Автомобилист".