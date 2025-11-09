Рейтинг@Mail.ru
Алькарас одержал победу на старте итогового турнира
18:01 09.11.2025 (обновлено: 18:27 09.11.2025)
Алькарас одержал победу на старте итогового турнира
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над австралийцем Алексом де Минауром в первом матче группового этапа итогового турнира Ассоциации... РИА Новости, 09.11.2025
спорт, алекс де минаур, карлос алькарас, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Алекс де Минаур, Карлос Алькарас, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Теннис
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над австралийцем Алексом де Минауром в первом матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group
09 ноября 2025 • начало в 16:10
Завершен
Карлос Алькарас
2 : 07:66:2
Алекс Де Минаур
Матч группы Джимми Коннорса завершился победой Алькараса над седьмой ракеткой мира де Минауром со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут.
В одной группе с Алькарасом и де Минауром выступают итальянец Лоренцо Музетти (9) и американец Тейлор Фриц (4).
Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября. Действующим обладателем трофея является Янник Синнер (1).
Теннисиста из России отстранили на четыре года
6 ноября, 15:39
 
ТеннисСпортАлекс де МинаурКарлос АлькарасАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
 
