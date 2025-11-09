Алькарас одержал победу на старте итогового турнира

https://ria.ru/20251109/tennis-2053804439.html
2025-11-09T18:01:00+03:00
2025-11-09T18:01:00+03:00
2025-11-09T18:27:00+03:00
теннис
спорт
алекс де минаур
карлос алькарас
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
спорт, алекс де минаур, карлос алькарас, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Алекс де Минаур, Карлос Алькарас, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Вторая ракетка мира Алькарас обыграл де Минаура на итоговом турнире АТР