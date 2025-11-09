Тарасова рассказала, как Мишиной и Галлямову вернуть прежнюю форму

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российским фигуристам, выступающим в парном катании, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову нужно несколько стартов, чтобы вернуться в прежнюю форму, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.