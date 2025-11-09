Тарасова рассказала, как Мишиной и Галлямову вернуть прежнюю форму

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российским фигуристам, выступающим в парном катании, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову нужно несколько стартов, чтобы вернуться в прежнюю форму, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Мишина и Галлямов уступили Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому на третьем этапе Гран-при России в Казани. Бойкова и Козловский сделали четверной выброс в произвольной программе и суммарно набрали 215,34 балла. Мишина и Галлямов в произвольном прокате допустили несколько грубых ошибок и с оценкой 201,22 балла заняли второе место.
"Саша Галлямов очень долго болел. Поэтому их не хватило на всю программу, и во второй части начались ошибки. Сегодня были очень хороши Бойкова и Козловский. И программа, и элементы, и необыкновенная сила, и любовь к своему виду. Они были накатаны. Лучше и больше тренировались. Саша с Настей тоже придут в себя. Им нужно несколько стартов. У них никто не отобрал лидерские позиции. Они вторые. Конечно, они расстроились, что не откатали, сделали огромные ошибки, пропуски в программе. А расстраиваться из-за места нечего. Свято место пусто не бывает, об этом надо помнить", - сказала Тарасова.
В марте Галлямов получил травму ноги во время турнира на Байкале. У него были признаки перелома нижней трети малоберцовой кости, разрыва связок и повреждение мышечных волокон длинного сгибателя пальца.
