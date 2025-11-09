Рейтинг@Mail.ru
Тарасова рассказала, как Мишиной и Галлямову вернуть прежнюю форму
21:02 09.11.2025 (обновлено: 21:30 09.11.2025)
Тарасова рассказала, как Мишиной и Галлямову вернуть прежнюю форму
Тарасова рассказала, как Мишиной и Галлямову вернуть прежнюю форму - РИА Новости, 09.11.2025
Тарасова рассказала, как Мишиной и Галлямову вернуть прежнюю форму
Российским фигуристам, выступающим в парном катании, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову нужно несколько стартов, чтобы вернуться в прежнюю форму, заявила... РИА Новости, 09.11.2025
фигурное катание
спорт
анастасия мишина
татьяна тарасова
александр галлямов
спорт, анастасия мишина, татьяна тарасова, александр галлямов
Фигурное катание, Спорт, Анастасия Мишина, Татьяна Тарасова, Александр Галлямов
Фигурное катание
Тарасова рассказала, как Мишиной и Галлямову вернуть прежнюю форму

Тарасова: Мишиной и Галлямову нужно несколько стартов, чтобы прийти в себя

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российским фигуристам, выступающим в парном катании, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову нужно несколько стартов, чтобы вернуться в прежнюю форму, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Мишина и Галлямов уступили Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому на третьем этапе Гран-при России в Казани. Бойкова и Козловский сделали четверной выброс в произвольной программе и суммарно набрали 215,34 балла. Мишина и Галлямов в произвольном прокате допустили несколько грубых ошибок и с оценкой 201,22 балла заняли второе место.
«
"Саша Галлямов очень долго болел. Поэтому их не хватило на всю программу, и во второй части начались ошибки. Сегодня были очень хороши Бойкова и Козловский. И программа, и элементы, и необыкновенная сила, и любовь к своему виду. Они были накатаны. Лучше и больше тренировались. Саша с Настей тоже придут в себя. Им нужно несколько стартов. У них никто не отобрал лидерские позиции. Они вторые. Конечно, они расстроились, что не откатали, сделали огромные ошибки, пропуски в программе. А расстраиваться из-за места нечего. Свято место пусто не бывает, об этом надо помнить", - сказала Тарасова.
В марте Галлямов получил травму ноги во время турнира на Байкале. У него были признаки перелома нижней трети малоберцовой кости, разрыва связок и повреждение мышечных волокон длинного сгибателя пальца.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Галлямов рассказал, почему сорвался на Мишину
9 ноября, 20:49
 
Фигурное катаниеСпортАнастасия МишинаТатьяна ТарасоваАлександр Галлямов
 
 
