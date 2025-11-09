https://ria.ru/20251109/pure--2053798688.html
Tundra с россиянином выиграла турнир по Dota 2 с призовым фондом $1 млн
Tundra с россиянином выиграла турнир по Dota 2 с призовым фондом $1 млн - РИА Новости, 09.11.2025
Tundra с россиянином выиграла турнир по Dota 2 с призовым фондом $1 млн
Европейская команда Tundra Esports обыграла представляющую ближневосточный регион Team Falcons в гранд-финале турнира BLAST Slam IV по Dota 2, прошедшего в... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T16:41:00+03:00
2025-11-09T16:41:00+03:00
2025-11-09T16:41:00+03:00
киберспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053797882_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_395e392d4a110455aa3d4e28583f3f09.jpg
/20251102/komanda-2052554170.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053797882_0:64:1280:1024_1920x0_80_0_0_365400d45f59810bf45c55c9de0a4b02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Tundra с россиянином выиграла турнир по Dota 2 с призовым фондом $1 млн
Россиянин Pure в составе Tundra выиграл турнир с призовым фондом $1 млн
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Европейская команда Tundra Esports обыграла представляющую ближневосточный регион Team Falcons в гранд-финале турнира BLAST Slam IV по Dota 2, прошедшего в Сингапуре.
В решающем матче Tundra Esports одержала победу со счетом 3-2 по картам. Team Falcons является действующим чемпионом The International - главного турнира по Dota 2.
Состав Tundra Esports включает россиянина Ивана Pure Москаленко, Божидара bzm Богданова (Болгария), Нету 33 Шапиру (Израиль), Мэттью Ari Уолкера (Великобритания) и Мэттью Whitemon Филемона (Индонезия). За Team Falcons играют россиянин Станислав Malr1ne Поторак, а также Оливер skiter Лепко (Словакия), Аммар ATF Аль-Ассаф (Иордания), Андреас Cr1t- Нильсен (Дания) и У Sneyking Цзинцзюнь (США).
Призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов. Tundra за победу получат 300 тысяч долларов, Falcons - 150 тыс. Третье и четвертое места заняли немецкая команда Mouz и норвежская Heroic (по 60 тыс). Team Spirit из России поделила 5-6-е места и заработала 35 тыс, BB Team - 9-10-е места (25 тыс).