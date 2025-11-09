Рейтинг@Mail.ru
13:34 09.11.2025
Экс-футболиста сборной Португалии переизбрали на пост президента "Бенфики"
Экс-футболиста сборной Португалии переизбрали на пост президента "Бенфики"
Бывший полузащитник "Милана" и сборной Португалии Руй Кошта переизбран на пост президента лиссабонской "Бенфики", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости, 09.11.2025
Футбол
Экс-футболиста сборной Португалии переизбрали на пост президента "Бенфики"

Экс-футболиста сборной Португалии Руя Кошту переизбрали президентом "Бенфики"

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывший полузащитник "Милана" и сборной Португалии Руй Кошта переизбран на пост президента лиссабонской "Бенфики", сообщается на сайте футбольного клуба.
"34-м президентом правления вновь избран Руй Кошта, получивший 65,89% голосов. Его новый мандат рассчитан на 2025-2029 годы. Это еще один великий день в летописи клуба", - отмечается в заявлении.
Коште 53 года. Он занимает пост президента команды с июля 2021 года. В период игровой карьеры выступал за "Бенфику", а также за за итальянские "Фиорентину" и "Милан", был игроком сборной Португалии.
Домашний стадион футбольного клуба Бенфика Эштадиу да Луж - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Бенфику" подозревают в нарушениях из-за трансфера в "Локомотив", пишут СМИ
7 октября, 01:05
 
