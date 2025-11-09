https://ria.ru/20251109/koshta-2053774530.html
Экс-футболиста сборной Португалии переизбрали на пост президента "Бенфики"
Бывший полузащитник "Милана" и сборной Португалии Руй Кошта переизбран на пост президента лиссабонской "Бенфики", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости, 09.11.2025
