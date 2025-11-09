"Залезает под кожу и выводит на нервы": игрок СКА оценил манеры Комтуа

"Да, он умеет залезть под кожу. Это его самое лучшее качество. Если он выводит соперника на нервы, значит, он хороший игрок. Это часть хоккея, нет претензий к нему. После нашей с ним стычки я проснулся, в следующей же смене вернул ему должок", - сказал Савиков.

"Очень важная для нас победа. Надеюсь, она вселит уверенность во всех игроков в нашей команде. Если анализировать наши последние матчи, то можно отметить, что несколько изменилась рабочая этика, стало больше борьбы, стали выгрызать моменты. Отсюда и результат. Надо продолжать в том же духе, и победы придут. Каждый должен выигрывать свой момент, выигрывать нейтральные шайбы, делать правильные передачи и точно бросать по воротам", - заявил Савиков.