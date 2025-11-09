https://ria.ru/20251109/komtua-2053758450.html
"Залезает под кожу и выводит на нервы": игрок СКА оценил манеры Комтуа
Защитник петербургского СКА Егор Савиков в разговоре с РИА Новости оценил манеру игры канадского нападающего московского "Динамо" Максима Комтуа, заявив, что... РИА Новости, 09.11.2025
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник петербургского СКА Егор Савиков в разговоре с РИА Новости оценил манеру игры канадского нападающего московского "Динамо" Максима Комтуа, заявив, что его умение психологически воздействовать на соперников является полезным качеством.
СКА
в субботу обыграл "Динамо
" в Москве
в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
со счетом 3:2. Савиков стал автором результативной передачи в эпизоде с победным голом. В первом периоде россиянин вступил в стычку с Комтуа. Оба были наказаны малым штрафом за удар клюшкой.
«
"Да, он умеет залезть под кожу. Это его самое лучшее качество. Если он выводит соперника на нервы, значит, он хороший игрок. Это часть хоккея, нет претензий к нему. После нашей с ним стычки я проснулся, в следующей же смене вернул ему должок", - сказал Савиков.
Обыграв "Динамо", петербуржцы одержали четвертую победу в последних шести матчах чемпионата. После 23 игр сезона-2025/26 армейцы занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 24 очка.
"Очень важная для нас победа. Надеюсь, она вселит уверенность во всех игроков в нашей команде. Если анализировать наши последние матчи, то можно отметить, что несколько изменилась рабочая этика, стало больше борьбы, стали выгрызать моменты. Отсюда и результат. Надо продолжать в том же духе, и победы придут. Каждый должен выигрывать свой момент, выигрывать нейтральные шайбы, делать правильные передачи и точно бросать по воротам", - заявил Савиков.