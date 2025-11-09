"Бостон" обыграл "Торонто", Задоров подрался с канадцем

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0). В составе "Бостона" шайбы забросили Морган Гики (4-я минута), Виктор Арвидссон (4), Майки Эйссимонт (23), Давид Пастрняк (25) и Фрейзер Минтен (57). У "Торонто" голами отметились Николас Робертсон (4), Матиас Маччелли (14) и Джон Таварес (37).
Российский нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов записал на свой счет голевую передачу. Защитник "Брюинз" Никита Задоров нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема и был наказан пятиминутным штрафом за драку с канадским форвардом "Торонто" Бобби Макманном, который также был удален на пять минут.
"Бостон" одержал шестую победу подряд в чемпионате НХЛ. "Торонто" прервал трехматчевую победную серию.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.