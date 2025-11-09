Рейтинг@Mail.ru
"Бостон" обыграл "Торонто", Задоров подрался с канадцем
06:26 09.11.2025
"Бостон" обыграл "Торонто", Задоров подрался с канадцем
Хоккеисты "Бостон Брюинз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости, 09.11.2025
национальная хоккейная лига (нхл), бостон брюинз, торонто мейпл лифс, никита задоров, марат хуснутдинов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Бостон Брюинз, Торонто Мейпл Лифс, Никита Задоров, Марат Хуснутдинов
Хоккей
"Бостон" обыграл "Торонто", Задоров подрался с канадцем

Хоккеист "Бостон Брюинз" Никита Задоров (слева)
Хоккеист Бостон Брюинз Никита Задоров (слева)
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Бостон Брюинз" обыграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Торонто
3 : 5
Бостон
03:12 • Ник Робертсон
(Макс Доми, Морган Райлли)
13:03 • Матиас Маччелли
(Николас Рой, Морган Райлли)
36:51 • Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон)
03:30 • Морган Гики
(Мейсон Лорей)
03:50 • Виктор Арвидссон
22:15 • Майкл Эйсимонт
(Марат Хуснутдинов, Мейсон Лорей)
24:41 • Давид Пастрняк
(Хампус Линдхольм, Морган Гики)
56:58 • Фрейзер Минтен
(Марк Кастелич)
Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0). В составе "Бостона" шайбы забросили Морган Гики (4-я минута), Виктор Арвидссон (4), Майки Эйссимонт (23), Давид Пастрняк (25) и Фрейзер Минтен (57). У "Торонто" голами отметились Николас Робертсон (4), Матиас Маччелли (14) и Джон Таварес (37).
Российский нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов записал на свой счет голевую передачу. Защитник "Брюинз" Никита Задоров нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема и был наказан пятиминутным штрафом за драку с канадским форвардом "Торонто" Бобби Макманном, который также был удален на пять минут.
"Бостон" одержал шестую победу подряд в чемпионате НХЛ. "Торонто" прервал трехматчевую победную серию.
