Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало"

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2). В составе "Каролины" шайбы забросили Себастьян Ахо (5-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (25), Еспери Котканиеми (32), Эрик Робинсон (41), Сет Джарвис (58) и Шарль-Алекси Лего (59). У "Баффало" голами отметились Оуэн Пауэр (9), Алекс Так (44) и Тейдж Томпсон (47).

Андрей Свечников также стал автором голевой передачи. Защитник "Каролины" Александр Никишин нанес один бросок в створ ворот, применил четыре силовых приема и заблокировал один бросок. Голкипер "Харрикейнз" Петр Кочетков отразил 19 бросков из 22.