Рейтинг@Mail.ru
Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало" - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/khokkey-2053739989.html
Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало"
Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало" - РИА Новости, 09.11.2025
Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало"
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T05:46:00+03:00
2025-11-09T05:46:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
каролина харрикейнз
баффало сейбрз
андрей свечников
александр никишин
петр кочетков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053734951_0:109:2047:1261_1920x0_80_0_0_c86131d17272e9cac40fbceecd9740a2.jpg
/20251108/khokkey-2053728114.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053734951_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_7c6cb30041893d77f569bb39454c3066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
национальная хоккейная лига (нхл), каролина харрикейнз, баффало сейбрз, андрей свечников, александр никишин, петр кочетков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Каролина Харрикейнз, Баффало Сейбрз, Андрей Свечников, Александр Никишин, Петр Кочетков
Хоккей
Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало"

Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

© Фото : x.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : x.com/canes
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
6 : 3
Баффало
05:00 • Себастьян Ахо
(Андрей Свечников)
24:34 • Андрей Свечников
(К'Андре Миллер, Николай Элерс)
31:39 • Йеспери Котканиеми
(Йоэль Нистрем, Тейлор Холл)
40:29 • Эрик Робинсон
(Йеспери Котканиеми, Charles-Alexis Legault)
57:56 • Сет Джарвис
(Джордан Стаал)
58:32 • Charles-Alexis Legault
(Себастьян Ахо)
08:18 • Оуэн Пауэр
(Ноа Эстлунд)
43:23 • Алекс Так
(Тейдж Томпсон)
46:49 • Тейдж Томпсон
(Райан Маклеод, Алекс Так)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2). В составе "Каролины" шайбы забросили Себастьян Ахо (5-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (25), Еспери Котканиеми (32), Эрик Робинсон (41), Сет Джарвис (58) и Шарль-Алекси Лего (59). У "Баффало" голами отметились Оуэн Пауэр (9), Алекс Так (44) и Тейдж Томпсон (47).
Андрей Свечников также стал автором голевой передачи. Защитник "Каролины" Александр Никишин нанес один бросок в створ ворот, применил четыре силовых приема и заблокировал один бросок. Голкипер "Харрикейнз" Петр Кочетков отразил 19 бросков из 22.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Даллас Старз", в составе которых защитник Илья Любушкин отличился результативной передачей, обыграли "Нэшвилл Предаторз" (5:4), а "Сент-Луис Блюз", несмотря на ассист форварда Павла Бучневича, уступили "Сиэтл Кракен" в овертайме (3:4 ОТ).
Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Оттава" победила "Филадельфию" в матче регулярки НХЛ
8 ноября, 23:54
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Каролина ХаррикейнзБаффало СейбрзАндрей СвечниковАлександр НикишинПетр Кочетков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала