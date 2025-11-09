Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало"

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2). В составе "Каролины" шайбы забросили Себастьян Ахо (5-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (25), Еспери Котканиеми (32), Эрик Робинсон (41), Сет Джарвис (58) и Шарль-Алекси Лего (59). У "Баффало" голами отметились Оуэн Пауэр (9), Алекс Так (44) и Тейдж Томпсон (47).
Андрей Свечников также стал автором голевой передачи. Защитник "Каролины" Александр Никишин нанес один бросок в створ ворот, применил четыре силовых приема и заблокировал один бросок. Голкипер "Харрикейнз" Петр Кочетков отразил 19 бросков из 22.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Даллас Старз", в составе которых защитник Илья Любушкин отличился результативной передачей, обыграли "Нэшвилл Предаторз" (5:4), а "Сент-Луис Блюз", несмотря на ассист форварда Павла Бучневича, уступили "Сиэтл Кракен" в овертайме (3:4 ОТ).
