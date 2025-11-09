https://ria.ru/20251109/futbol-2053839432.html
Гендиректор "Балтики" не удивлен результатами команды
"Балтика" в первом круге чемпионата России по футболу могла выступить еще лучше, заявил РИА Новости генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов. РИА Новости, 10.11.2025
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Балтика" в первом круге чемпионата России по футболу могла выступить еще лучше, заявил РИА Новости генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов.
"Балтика" в заключительном матче первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграла вничью с "Краснодаром" (1:1). После 15 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет пять баллов.
"Итогами первого круга мы, разумеется, довольны. Мы пропустили меньше всех в чемпионате, идем в пятерке лучших команд. "Балтика" еще полгода назад играла в Первой лиге, напомню. Но при всем при этом очков в нашей копилке могло быть еще больше, вспоминая те обидные промахи, штанги и перекладины, которые произошли в разных матчах первого круга", - сказал Измайлов.
"Будем продолжать работать в том же духе, чтобы и дальше удивлять всю страну", - добавил генеральный директор клуба.