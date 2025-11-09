https://ria.ru/20251109/futbol-2053808240.html
"Ротор" разгромил "Шинник" в матче Первой лиги
"Ротор" разгромил "Шинник" в матче Первой лиги - РИА Новости, 09.11.2025
"Ротор" разгромил "Шинник" в матче Первой лиги
Футболисты волгоградского "Ротора" одержали победу над ярославским "Шинником" в матче 18-го тура Первой лиги. РИА Новости, 09.11.2025
