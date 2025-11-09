Рейтинг@Mail.ru
"Ротор" разгромил "Шинник" в матче Первой лиги
18:31 09.11.2025
"Ротор" разгромил "Шинник" в матче Первой лиги
"Ротор" разгромил "Шинник" в матче Первой лиги
Футболисты волгоградского "Ротора" одержали победу над ярославским "Шинником" в матче 18-го тура Первой лиги.
Футбол
"Ротор" разгромил "Шинник" в матче Первой лиги

Волгоградский "Ротор" одержал победу над ярославским "Шинником"

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Футболисты волгоградского "Ротора" одержали победу над ярославским "Шинником" в матче 18-го тура Первой лиги.
Встреча в Волгограде завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Андрей Семенов (52-я минута), Илья Сафронов (78, с пенальти) и Глеб Шильников (83).
Первая лига
09 ноября 2025 • начало в 16:00
Завершен
Ротор
3 : 0
Шинник
52‎’‎ • Андрей Семенов
78‎’‎ • Илья Сафронов (П)
83‎’‎ • Глеб Шильников
"Ротор" (29 очков) располагается на пятом месте в таблице второго по статусу дивизиона чемпионата России. "Шинник" (22) идет десятым.
В следующем матче "Ротор" сыграет с московским "Торпедо" в гостях 15 ноября. "Шинник" днем позже примет "Чайку" из Песчанокопского.
В другом матче "Торпедо" на своем поле сыграло вничью с саратовским "Соколом" (1:1).
