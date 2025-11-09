"Ротор" разгромил "Шинник" в матче Первой лиги

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Футболисты волгоградского "Ротора" одержали победу над ярославским "Шинником" в матче 18-го тура Первой лиги.

В следующем матче "Ротор" сыграет с московским "Торпедо" в гостях 15 ноября. "Шинник" днем позже примет "Чайку" из Песчанокопского.