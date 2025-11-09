https://ria.ru/20251109/enisey-2053770179.html
"Енисей" благодаря голу с пенальти обыграл "Черноморец" в матче Первой лиги
Футболисты красноярского "Енисея" одержали победу над новороссийским "Черноморцем" в матче 18-го тура Первой лиги. РИА Новости, 09.11.2025
футбол
спорт
первая лига
енисей
черноморец (новороссийск)
спорт, первая лига, енисей, черноморец (новороссийск)
Футбол, Спорт, Первая лига, Енисей, Черноморец (Новороссийск)
