"Енисей" благодаря голу с пенальти обыграл "Черноморец" в матче Первой лиги
12:32 09.11.2025
"Енисей" благодаря голу с пенальти обыграл "Черноморец" в матче Первой лиги
"Енисей" благодаря голу с пенальти обыграл "Черноморец" в матче Первой лиги - РИА Новости, 09.11.2025
"Енисей" благодаря голу с пенальти обыграл "Черноморец" в матче Первой лиги
Футболисты красноярского "Енисея" одержали победу над новороссийским "Черноморцем" в матче 18-го тура Первой лиги. РИА Новости, 09.11.2025
спорт, первая лига, енисей, черноморец (новороссийск)
Футбол, Спорт, Первая лига, Енисей, Черноморец (Новороссийск)
Футбол
"Енисей" благодаря голу с пенальти обыграл "Черноморец" в матче Первой лиги

Футболисты "Енисея" обыграли "Черноморец" в домашнем матче Первой лиги

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Футболисты красноярского "Енисея" одержали победу над новороссийским "Черноморцем" в матче 18-го тура Первой лиги.
Встреча в Красноярске завершилась победой хозяев со счетом 1:0. На 62-й минуте пенальти реализовал Астемир Хашкулов.
Первая лига
09 ноября 2025 • начало в 10:00
Завершен
Енисей
1 : 0
Черноморец
62‎’‎ • Astemir Khashkulov (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Енисей" (20 очков) занимает 12-е место в таблице. "Черноморец" (17) располагается на 15-й строчке.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Урал" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги
9 ноября, 09:09
 
ФутболСпортПервая ЛигаЕнисейЧерноморец (Новороссийск)
 
 
