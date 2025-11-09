https://ria.ru/20251109/batut-2053814960.html
Россияне стали вторыми в командном многоборье на ЧМ по прыжкам на батуте
Россияне стали вторыми в командном многоборье на ЧМ по прыжкам на батуте - РИА Новости, 09.11.2025
Россияне стали вторыми в командном многоборье на ЧМ по прыжкам на батуте
Сборная России завоевала серебро в командном многоборье на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне. РИА Новости, 09.11.2025
Россияне стали вторыми в командном многоборье на ЧМ по прыжкам на батуте
