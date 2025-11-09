Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали вторыми в командном многоборье на ЧМ по прыжкам на батуте - РИА Новости, 09.11.2025
19:38 09.11.2025
Россияне стали вторыми в командном многоборье на ЧМ по прыжкам на батуте
Россияне стали вторыми в командном многоборье на ЧМ по прыжкам на батуте
Россияне стали вторыми в командном многоборье на ЧМ по прыжкам на батуте

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сборная России завоевала серебро в командном многоборье на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне.
Россияне, которых представляли София Аляева и Анжела Бладцева (синхронные прыжки), Александра Лямина (акробатика) и Михаил Заломин (двойной минитрамп), набрали 23 очка, проиграв один балл команде Великобритании. Бронзовыми призерами стали китайцы (19 очков).
Чемпионат мира проходил с 5 по 9 ноября. Россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали шесть медалей - одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую.
