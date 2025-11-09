Рейтинг@Mail.ru
Отсутствие Батракова сказывается на игре "Локомотива", заявил Галактионов
18:26 09.11.2025 (обновлено: 15:40 16.11.2025)
Отсутствие Батракова сказывается на игре "Локомотива", заявил Галактионов
Футбол
Отсутствие Батракова сказывается на игре "Локомотива", заявил Галактионов

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Михаил Галактионов заявил, что отсутствие лидирующей группы игроков, включая полузащитника Алексея Батракова, сказывается на игре железнодорожников.
В воскресенье "Локомотив" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" (1:0) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Батраков пропускал матч из-за перебора желтых карточек. 20-летний полузащитник с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.
Российская премьер-лига (РПЛ)
09 ноября 2025 • начало в 15:15
Завершен
Локомотив
1 : 0
Оренбург
72‎’‎ • Николай Комличенко (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Мы в четверг поздно закончили матч (против "Спартака" в Кубке России), в пятницу был день на восстановление. Мы, наоборот, приняли решение психологически отпустить команду и не заострять внимание на этом. Конечно, отсутствие лидирующей группы, в том числе Батракова, сказывается на команде. Но команда сильна тогда, когда способна минимизировать риски, связанные с отсутствием лидеров. Впереди ответственный отрезок до Нового года. Но ребята сейчас объединены одной целью", - сказал Галактионов на пресс-конференции.
"Локомотив" с 30 очками занимает четвертое место в таблице чемпионата России.
ФутболСпортМихаил ГалактионовЛокомотив (Москва)Алексей БатраковОренбургРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
 
