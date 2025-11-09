Рейтинг@Mail.ru
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
18:07 09.11.2025 (обновлено: 18:42 09.11.2025)
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

Андрей Зубков
Андрей Зубков. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Нижний Новгород" обыграл московский МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, закончилась поражением хозяев площадки со счетом 84:94 (23:27, 26:29, 16:16, 19:22). Самым результативным игроком матча стал Андрей Зубков из МБА-МАИ, набравший 26 очков. В нижегородской команде дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов оформил Норберт Лукач.
Единая Лига ВТБ
09 ноября 2025 • начало в 16:00
Завершен
МБА
84 : 94
Нижний Новгород
"Нижний Новгород" с двумя победами в девяти матчах идет на предпоследнем, десятом месте в таблице, МБА-МАИ с шестью победами располагается на третьей позиции.
Баскетболисты Денвер Наггетс - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Индиану" в матче НБА
9 ноября, 09:25
 
БаскетболСпортАндрей ЗубковНижний НовгородЕдиная Лига ВТБ
 
 
