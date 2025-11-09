https://ria.ru/20251109/basketbol-2053805046.html
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
"Нижний Новгород" обыграл московский МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости, 09.11.2025
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
"Нижний Новгород" победил МБА-МАИ в гостях в чемпионате Единой лиги ВТБ