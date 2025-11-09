Рейтинг@Mail.ru
16:06 09.11.2025 (обновлено: 17:01 09.11.2025)
"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости, 09.11.2025
баскетбол
спорт
единая лига втб
зенит (санкт-петербург)
пбк локомотив-кубань
353
60
353
60
2025
Новости
спорт, единая лига втб, зенит (санкт-петербург), пбк локомотив-кубань
Баскетбол
"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

"Локомотив-Кубань" обыграл "Зенит" и обошел его в таблице Единой лиги ВТБ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар)
Зенит (Санкт-Петербург) - Локомотив-Кубань (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась победой хозяев со счетом 89:80 (28:20, 18:16, 24:30, 19:14). Самым результативным игроком матча стал Патрик Миллер из "Локомотива-Кубани", в активе которого 23 очка. У "Зенита" больше всех очков набрали Трент Фрэйзер и Ливай Рэндольф - по 17.
Единая Лига ВТБ
09 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Локомотив-Кубань
89 : 80
Зенит
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив-Кубань" (6 побед, 3 поражения) обошел "Зенит" (5 побед, 4 поражения) в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и располагается на четвертом месте.
В следующем матче "Локомотив-Кубань" примет пермскую "Парму" 12 ноября. В этот же день "Зенит" на домашнем паркете сыграет с московской командой МБА-МАИ.
Игрок ЦСКА Мело Тримбл - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
8 ноября, 16:02
 
БаскетболСпортЕдиная Лига ВТБЗенит (Санкт-Петербург)ПБК Локомотив-Кубань
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала