Васильев призвал помочь Валиевой с выплатой судебных издержек

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Фигуристка Камила Валиева на международных соревнованиях представляла Россию, ее нельзя оставлять в одиночестве в вопросе выплаты судебных издержек, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
«
"Конечно, в такой ситуации нельзя оставлять Камилу один на один с выплатой судебных издержек. Она же представляла нашу страну, и Россия должна как-то консолидироваться в этом вопросе. Может быть, найдутся какие-то меценаты, которые помогут ей. Тем более что для них это незначительная сумма, а для спортсменки - существенные деньги. Я думаю, что какие-то небезразличные люди, обладающие определенными средствами, могли бы помочь Валиевой", - сказал Васильев.
Федеральный суд Швейцарии 30 октября отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. Фигуристка сможет возобновить участие в соревнованиях в декабре.
Швейцарский суд обязал Валиеву выплатить 2,3 миллиона
30 октября, 14:57