Васильев призвал помочь Валиевой с выплатой судебных издержек - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:09 08.11.2025 (обновлено: 22:20 15.11.2025)
Васильев призвал помочь Валиевой с выплатой судебных издержек
фигурное катание
россия
швейцария
камила валиева
спортивный арбитражный суд (cas)
дмитрий васильев
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Фигуристка Камила Валиева на международных соревнованиях представляла Россию, ее нельзя оставлять в одиночестве в вопросе выплаты судебных издержек, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее пресс-служба Федерального суда Швейцарии, отклонившего ходатайство о пересмотре решения по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил, сообщила РИА Новости, что россиянка обязана возместить судебные издержки в размере 23 тысяч швейцарских франков (около 2,3 млн рублей).
"Конечно, в такой ситуации нельзя оставлять Камилу один на один с выплатой судебных издержек. Она же представляла нашу страну, и Россия должна как-то консолидироваться в этом вопросе. Может быть, найдутся какие-то меценаты, которые помогут ей. Тем более что для них это незначительная сумма, а для спортсменки - существенные деньги. Я думаю, что какие-то небезразличные люди, обладающие определенными средствами, могли бы помочь Валиевой", - сказал Васильев.
Федеральный суд Швейцарии 30 октября отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. Фигуристка сможет возобновить участие в соревнованиях в декабре.
