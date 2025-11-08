Васильев призвал помочь Валиевой с выплатой судебных издержек

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Фигуристка Камила Валиева на международных соревнованиях представляла Россию, ее нельзя оставлять в одиночестве в вопросе выплаты судебных издержек, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.