Джокович выиграл турнир в Афинах

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Серб Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в финале теннисного турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 765 тысяч долларов.

Джоковичу 38 лет, он выиграл 101-й турнир ATP в карьере. Музетти 23 года, в его активе два титула. Итальянец не смог квалифицироваться на итоговый турнир.