Джокович выиграл турнир в Афинах - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Теннис
 
21:22 08.11.2025 (обновлено: 21:55 08.11.2025)
Джокович выиграл турнир в Афинах
Джокович выиграл турнир в Афинах
Серб Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в финале теннисного турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 765 тысяч...
спорт, новак джокович, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Новак Джокович, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Джокович выиграл турнир в Афинах

Джокович обыграл Музетти в финале турнира ATP 250 в Афинах

© Соцсети АОНовак Джокович
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Серб Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в финале теннисного турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 765 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу пятой ракетки мира. Музетти занимает девятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 2 часа 59 минут.
Джоковичу 38 лет, он выиграл 101-й турнир ATP в карьере. Музетти 23 года, в его активе два титула. Итальянец не смог квалифицироваться на итоговый турнир.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Hellenic Championship
08 ноября 2025 • начало в 18:10
Завершен
Новак Джокович
2 : 14:66:37:5
Лоренцо Музетти
