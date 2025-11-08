https://ria.ru/20251108/sport-2053718715.html
Джокович выиграл турнир в Афинах
Серб Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в финале теннисного турнира категории ATP 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 765 тысяч... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T21:22:00+03:00
теннис
спорт
новак джокович
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
