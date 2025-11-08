Рейтинг@Mail.ru
"Сан-Хосе" обыграл "Виннипег" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:54 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/san-khose-2053605123.html
"Сан-Хосе" обыграл "Виннипег" в матче НХЛ
"Сан-Хосе" обыграл "Виннипег" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Сан-Хосе" обыграл "Виннипег" в матче НХЛ
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение клубу "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T08:54:00+03:00
2025-11-08T08:54:00+03:00
хоккей
спорт
сан-хосе (город)
джош моррисси
дмитрий орлов
шакир мухамадуллин
сан-хосе шаркс
виннипег джетс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594233800_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_c1023886076f7d143ec7dad2ddb33acf.jpg
/20251108/pobeda-2053600384.html
сан-хосе (город)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594233800_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_660bd6daf9d5840ed27f0cfda5355e67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сан-хосе (город), джош моррисси, дмитрий орлов, шакир мухамадуллин, сан-хосе шаркс, виннипег джетс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сан-Хосе (город), Джош Моррисси, Дмитрий Орлов, Шакир Мухамадуллин, Сан-Хосе Шаркс, Виннипег Джетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Сан-Хосе" обыграл "Виннипег" в матче НХЛ

"Сан-Хосе" обыграл "Виннипег" со счетом 2:1 в матче НХЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШайба
Шайба - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шайба. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение клубу "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Маклин Селебрини (14-я минута) и Уилл Смит (56). Единственную шайбу у "Джетс" забросил Джош Моррисси (13).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
Сан-Хосе
2 : 1
Виннипег
13:46 • Macklin Celebrini
(Тайлер Тоффоли)
55:39 • Will Smith
(Macklin Celebrini, Филипп Курашев)
12:34 • Джош Моррисси
(Нино Нидеррейтер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Селебрини также отметился голевой передачей. 19-летний канадец вышел на чистое первое место в таблице бомбардиров с 23 (9+14) очками.
Выступающие за "Шаркс" защитники Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин, а также форварды "Виннипега" Владислав Наместников и Никита Чибриков результативными действиями не отметились.
"Сан-Хосе" (15 очков) поднялся на шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, а "Виннипег" (18) располагается на второй строчке в Центральном дивизионе.
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Гол и передача "Капризова" помогли "Миннесоте" обыграть "Айлендерс"
8 ноября, 07:50
 
ХоккейСпортСан-Хосе (город)Джош МорриссиДмитрий ОрловШакир МухамадуллинСан-Хосе ШарксВиннипег ДжетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала