"Сан-Хосе" обыграл "Виннипег" в матче НХЛ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение клубу "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Маклин Селебрини (14-я минута) и Уилл Смит (56). Единственную шайбу у "Джетс" забросил Джош Моррисси (13).
08 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
13:46 • Macklin Celebrini
55:39 • Will Smith
(Macklin Celebrini, Филипп Курашев)
12:34 • Джош Моррисси
Селебрини также отметился голевой передачей. 19-летний канадец вышел на чистое первое место в таблице бомбардиров с 23 (9+14) очками.
Выступающие за "Шаркс" защитники Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин, а также форварды "Виннипега" Владислав Наместников и Никита Чибриков результативными действиями не отметились.
"Сан-Хосе" (15 очков) поднялся на шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, а "Виннипег" (18) располагается на второй строчке в Центральном дивизионе.