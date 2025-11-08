Рейтинг@Mail.ru
Гол и передача "Капризова" помогли "Миннесоте" обыграть "Айлендерс" - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:50 08.11.2025 (обновлено: 08:21 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/pobeda-2053600384.html
Гол и передача "Капризова" помогли "Миннесоте" обыграть "Айлендерс"
Гол и передача "Капризова" помогли "Миннесоте" обыграть "Айлендерс" - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Гол и передача "Капризова" помогли "Миннесоте" обыграть "Айлендерс"
Клуб "Миннесота Уайлд" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T07:50:00+03:00
2025-11-08T08:21:00+03:00
хоккей
спорт
кирилл капризов
данила юров
марко росси
миннесота уайлд
нью-йорк айлендерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856896264_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_32098373e3910cf32abe7c62f3b73412.jpg
/20250324/khokkey-2007066679.html
/20250405/aylenders-2009480458.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856896264_87:0:1050:722_1920x0_80_0_0_70462ecd210a8e0e2e765532d4ba6264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кирилл капризов, данила юров, марко росси, миннесота уайлд, нью-йорк айлендерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Капризов, Данила Юров, Марко Росси, Миннесота Уайлд, Нью-Йорк Айлендерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Гол и передача "Капризова" помогли "Миннесоте" обыграть "Айлендерс"

Гол и передача "Капризова" помогли "Миннесоте" обыграть "Айлендерс" в матче НХЛ

© Фото : nhl.comХоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : nhl.com
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Клуб "Миннесота Уайлд" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Элмонте и завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу "Миннесоты". В составе победителей отличились Винни Хиностроза (8-я минута), Данила Юров (13), Брок Фейбер (26), Марко Росси (30) и Кирилл Капризов (49). У "Айлендерс" по шайбе забросили Эмиль Хейнеман (5) и Жан-Габриэль Пажо (39).
Логотип Национальной хоккейной лиги - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Названа первая звезда недели в НХЛ
24 марта, 22:06
Капризов также отметился голевой передачей на Росси, он был признан первой звездой матча. Всего Капризов набрал 21 (9+12) очко в 16 матчах текущего регулярного чемпионата.
21-летний дебютант НХЛ Юров забросил свою вторую шайбу в НХЛ и набрал свое второе очко. Ассистировавший ему Яков Тренин отдал свою третью голевую передачу в текущем сезоне. Нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко и защитник "Айлендерс" Александр Романов результативными действиями не отметились.
"Миннесота" (15 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Айлендерс" (14) замыкают таблицу Столичного дивизиона.
В другом матче "Чикаго Блэкхокс" выиграл на выезде у "Калгари Флэймз" со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).
Хоккеист Нью-Йорк Айлендерс Максим Цыплаков - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Передача Цыплакова помогла "Айлендерс" обыграть "Миннесоту" в НХЛ
5 апреля, 07:41
 
ХоккейСпортКирилл КапризовДанила ЮровМарко РоссиМиннесота УайлдНью-Йорк АйлендерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала