Гол и передача "Капризова" помогли "Миннесоте" обыграть "Айлендерс"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Клуб "Миннесота Уайлд" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Элмонте и завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу "Миннесоты". В составе победителей отличились Винни Хиностроза (8-я минута), Данила Юров (13), Брок Фейбер (26), Марко Росси (30) и Кирилл Капризов (49). У "Айлендерс" по шайбе забросили Эмиль Хейнеман (5) и Жан-Габриэль Пажо (39).
Капризов также отметился голевой передачей на Росси, он был признан первой звездой матча. Всего Капризов набрал 21 (9+12) очко в 16 матчах текущего регулярного чемпионата.
21-летний дебютант НХЛ Юров забросил свою вторую шайбу в НХЛ и набрал свое второе очко. Ассистировавший ему Яков Тренин отдал свою третью голевую передачу в текущем сезоне. Нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко и защитник "Айлендерс" Александр Романов результативными действиями не отметились.
"Миннесота" (15 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Айлендерс" (14) замыкают таблицу Столичного дивизиона.
В другом матче "Чикаго Блэкхокс" выиграл на выезде у "Калгари Флэймз" со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).