"Родина" и "Нефтехимик" обменялись голами в матче Первой лиги

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Московская "Родина" сыграла вничью с нижнекамским "Нефтехимиком" в матче 18-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Химках, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Артема Максименко (45+1-я минута) гости ответили точным ударом Рашида Магомедова (54).
На третьей компенсированной ко второму тайму минуте арбитр Андрей Прокопов отменил гол "Родины" по причине того, что мяч перед взятием ворот покинул пределы поля. Клуб по завершении встречи сообщил, что обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с целью получить разъяснения "по ряду неназначенных пенальти и отмененному голу в концовке встречи".
"Родина" с 31 очком идет на четвертом месте в таблице, "Нефтехимик" (21 балл) располагается на 11-й позиции.
В другом матче "КАМАЗ" из Набережных Челнов дома проиграл "Волге" из Ульяновска со счетом 2:3.
08 ноября 2025 • начало в 16:00
Завершен
45’ • Артем Максименко
54’ • Рашид Магомедов