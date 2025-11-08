"Оттава" победила "Филадельфию" в матче регулярки НХЛ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" проиграла "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Филадельфии , закончилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0). У победителей дубль оформил Тим Штюцле (6-я и 64-я минуты), также отличился Майкл Амадио (7). В составе хозяев шайбы забросили россиянин Матвей Мичков (32) и Джейми Драйсдейл (50).

В текущем сезоне 20-летний Мичков забросил три шайбы и отдал пять голевых передач в 15 матчах.

"Филадельфия" с 18 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, "Оттава" (17 очков) располагается на пятой позиции в Атлантическом дивизионе.