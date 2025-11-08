"Оттава" победила "Филадельфию" в матче регулярки НХЛ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" проиграла "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Филадельфии, закончилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0). У победителей дубль оформил Тим Штюцле (6-я и 64-я минуты), также отличился Майкл Амадио (7). В составе хозяев шайбы забросили россиянин Матвей Мичков (32) и Джейми Драйсдейл (50).
08 ноября 2025 • начало в 21:00
Закончен в OT
31:23 • Матвей Мичков
49:55 • Джейми Дрисдэйл
05:14 • Тим Штюцле
(Дэвид Перрон, Ридли Грейг)
06:19 • Майк Амадио
63:19 • Тим Штюцле
В текущем сезоне 20-летний Мичков забросил три шайбы и отдал пять голевых передач в 15 матчах.
"Филадельфия" с 18 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, "Оттава" (17 очков) располагается на пятой позиции в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Оттава" 9 ноября примет "Юту Маммот", а "Филадельфия" 12 ноября дома сыграет с "Эдмонтон Ойлерз".
