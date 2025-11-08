Рейтинг@Mail.ru
"Оттава" победила "Филадельфию" в матче регулярки НХЛ - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 08.11.2025 (обновлено: 07:21 09.11.2025)
https://ria.ru/20251108/khokkey-2053728114.html
"Оттава" победила "Филадельфию" в матче регулярки НХЛ
"Оттава" победила "Филадельфию" в матче регулярки НХЛ - РИА Новости, 09.11.2025
"Оттава" победила "Филадельфию" в матче регулярки НХЛ
"Филадельфия Флайерз" проиграла "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-08T23:54:00+03:00
2025-11-09T07:21:00+03:00
хоккей
спорт
матвей мичков
филадельфия флайерз
оттава сенаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988536293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb7bc4cd1c1372147822b17bb6c94d0d.jpg
/20251108/chibrikov-2053640634.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988536293_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_a66e40368b378d444c49de5461ca16c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, матвей мичков, филадельфия флайерз, оттава сенаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Матвей Мичков, Филадельфия Флайерз, Оттава Сенаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккей
"Оттава" победила "Филадельфию" в матче регулярки НХЛ

Шайба Мичкова не спасла "Филадельфию" от поражения в матче НХЛ против "Оттавы"

© Фото : x.com/nhlflyersМатвей Мичков
Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : x.com/nhlflyers
Матвей Мичков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" проиграла "Оттаве Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Филадельфии, закончилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0). У победителей дубль оформил Тим Штюцле (6-я и 64-я минуты), также отличился Майкл Амадио (7). В составе хозяев шайбы забросили россиянин Матвей Мичков (32) и Джейми Драйсдейл (50).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 ноября 2025 • начало в 21:00
Закончен в OT
Филадельфия
2 : 3
Оттава
31:23 • Матвей Мичков
(Кристиан Дворак, Трэвис Конечны)
49:55 • Джейми Дрисдэйл
(Кристиан Дворак, Тревор Зеграс)
05:14 • Тим Штюцле
(Дэвид Перрон, Ридли Грейг)
06:19 • Майк Амадио
(Клод Жиру, Шейн Пинто)
63:19 • Тим Штюцле
(Дрейк Батерсон, Томас Чабо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В текущем сезоне 20-летний Мичков забросил три шайбы и отдал пять голевых передач в 15 матчах.
"Филадельфия" с 18 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, "Оттава" (17 очков) располагается на пятой позиции в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Оттава" 9 ноября примет "Юту Маммот", а "Филадельфия" 12 ноября дома сыграет с "Эдмонтон Ойлерз".
Никита Чибриков в форме Манитоба Мус - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Россиянин выбил несколько зубов лучшему бомбардиру НХЛ
8 ноября, 12:49
 
ХоккейСпортМатвей МичковФиладельфия ФлайерзОттава СенаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала