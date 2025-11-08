https://ria.ru/20251108/futbol-2053715574.html
"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Сочи" в матче РПЛ
"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Сочи" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Сочи" в матче РПЛ
"Ростов" одержал победу над "Сочи" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T21:01:00+03:00
2025-11-08T21:01:00+03:00
2025-11-08T21:17:00+03:00
футбол
спорт
россия
ростов
сочи
россия
спорт, россия, ростов, сочи
Футбол, Спорт, Россия, Ростов, Сочи
"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Сочи" в матче РПЛ
Гол Щетинина принес "Ростову" победу над "Сочи" в матче РПЛ