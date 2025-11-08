Рейтинг@Mail.ru
"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Сочи" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Футбол
 
21:01 08.11.2025 (обновлено: 21:17 08.11.2025)
"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Сочи" в матче РПЛ
"Ростов" одержал победу над "Сочи" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Новости
спорт, россия, ростов, сочи
Футбол, Спорт, Россия, Ростов, Сочи
"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Сочи" в матче РПЛ

Гол Щетинина принес "Ростову" победу над "Сочи" в матче РПЛ

Кирилл Щетинин
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Ростов" одержал победу над "Сочи" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 40-й минуте забил Кирилл Щетинин.
"Ростов", набрав 18 очков, поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. "Сочи" (8) располагается на предпоследнем, 15-м месте.
В следующем туре "Ростов" 23 ноября сыграет в гостях с самарскими "Крыльями Советов", двумя днями ранее "Сочи" на выезде встретится с тольяттинским "Акроном".
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Сочи
0 : 1
Ростов
40‎’‎ • Кирилл Щетинин
(Мохаммад Мохеби)
