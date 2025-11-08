Читать в

"Ростов" с минимальным счетом обыграл "Сочи" в матче РПЛ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Ростов" одержал победу над "Сочи" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 40-й минуте забил Кирилл Щетинин.

"Ростов", набрав 18 очков, поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. "Сочи" (8) располагается на предпоследнем, 15-м месте.