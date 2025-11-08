Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" прервала 16-матчевую победную серию - РИА Новости Спорт, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 08.11.2025 (обновлено: 22:22 09.11.2025)
https://ria.ru/20251108/futbol-2053706025.html
"Бавария" прервала 16-матчевую победную серию
"Бавария" прервала 16-матчевую победную серию - РИА Новости Спорт, 09.11.2025
"Бавария" прервала 16-матчевую победную серию
Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с берлинским "Унионом" в гостевом матче десятого тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 09.11.2025
2025-11-08T19:46:00+03:00
2025-11-09T22:22:00+03:00
спорт
данило дуки
луис диас
гарри кейн
унион (берлин)
бавария
бундеслига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053834009_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_b09f49648896ebc76d527e8f00876b96.jpg
/20251105/liga_chempionov-2052863895.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053834009_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a3ab29a972b9ff13897e9d9204db79ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, данило дуки, луис диас, гарри кейн, унион (берлин), бавария, бундеслига
Спорт, Данило Дуки, Луис Диас, Гарри Кейн, Унион (Берлин), Бавария, Бундеслига
"Бавария" прервала 16-матчевую победную серию

«Бавария» сыграла вничью с «Унионом» в матче Бундеслиги

© Getty Images / NurPhotoМануэль Нойер
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Getty Images / NurPhoto
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с берлинским "Унионом" в гостевом матче десятого тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу, завершилась победой со счетом 2:2. У хозяев дубль оформил Данило Дуки (27-я и 83-я минуты), в составе мюнхенской команды отличились Луис Диас (38) и Гарри Кейн (90+3).
Бундеслига
08 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
Унион
2 : 2
Бавария
27‎’‎ • Данильо Доекхи
(Яник Хаберер)
83‎’‎ • Данильо Доекхи
38‎’‎ • Луис Диас
(Йосип Станишич)
90‎’‎ • Гарри Кейн
(Том Бисхоф)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бавария" (28 очков) лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Команда впервые потеряла очки в нынешнем сезоне. Ранее клуб одержал 16 побед. "Унион" (12 очков) располагается на десятой позиции.

Результаты других матчей:

  • "Байер" - "Хайденхайм" - 6:0;
  • "Гамбург" - "Боруссия" (Дортмунд) - 1:1;
  • "Хоффенхайм" - "Лейпциг" - 3:1.
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"ПСЖ" и "Реал" впервые проиграли в Лиге чемпионов! Кто же потушил звезд?
5 ноября, 01:17
 
СпортДанило ДукиЛуис ДиасГарри КейнУнион (Берлин)БаварияБундеслига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала