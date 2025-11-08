https://ria.ru/20251108/futbol-2053706025.html
"Бавария" прервала 16-матчевую победную серию
"Бавария" прервала 16-матчевую победную серию - РИА Новости Спорт, 09.11.2025
"Бавария" прервала 16-матчевую победную серию
Мюнхенская "Бавария" сыграла вничью с берлинским "Унионом" в гостевом матче десятого тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 09.11.2025
2025-11-08T19:46:00+03:00
2025-11-08T19:46:00+03:00
2025-11-09T22:22:00+03:00
спорт
данило дуки
луис диас
гарри кейн
унион (берлин)
бавария
бундеслига
спорт, данило дуки, луис диас, гарри кейн, унион (берлин), бавария, бундеслига
Спорт, Данило Дуки, Луис Диас, Гарри Кейн, Унион (Берлин), Бавария, Бундеслига
"Бавария" прервала 16-матчевую победную серию
«Бавария» сыграла вничью с «Унионом» в матче Бундеслиги