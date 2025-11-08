Рейтинг@Mail.ru
Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии "Формулы-1", Пиастри сошел - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
18:05 08.11.2025 (обновлено: 18:30 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/formula-2053693359.html
Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии "Формулы-1", Пиастри сошел
Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии "Формулы-1", Пиастри сошел - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии "Формулы-1", Пиастри сошел
Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем спринтерской гонки 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который проходит в... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T18:05:00+03:00
2025-11-08T18:30:00+03:00
формула-1
спорт
бразилия
сан-паулу (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751778108_0:236:2299:1529_1920x0_80_0_0_490604cc0c06ebcebffa5d691b76d6a6.jpg
/20251108/piastri-2053688900.html
бразилия
сан-паулу (город)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751778108_76:0:2299:1667_1920x0_80_0_0_24cbfb6f98cc6f94ce4b46c374fbd0b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бразилия, сан-паулу (город)
Формула-1, Спорт, Бразилия, Сан-Паулу (город)
Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии "Формулы-1", Пиастри сошел

Пилот "Макларена" Норрис выиграл Гран при Бразилии "Формулы-1"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛандо Норрис
Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ландо Норрис. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем спринтерской гонки 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который проходит в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос".
Второе место занял итальянец Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса", третьим стал его партнер по команде британец Джордж Расселл.
Также в зону очков вошли: 4. Макс Ферстаппен (Нидерланды; "Ред Булл"), 5. Шарль Леклер (Монако; "Феррари"), 6. Фернандо Алонсо (Испания; "Астон Мартин"), 7. Льюис Хэмилтон (Великобритания; "Феррари"), 8. Пьер Гасли (Франция, "Альпин").
По ходу гонки австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри врезался в стену и сошел с дистанции. Пиастри не смог войти в поворот, его болид развернуло и направило в стену. В тот же момент в отбойник влетели еще две машины - под управлением немца Нико Хюлькенберга из "Кик Заубер" и аргентинца Франко Колапинто из "Альпин". Сессия была остановлена красными флагами. Колапинто сошел с дистанции, Хюлькенберг завершил гонку на 16-й позиции.
Оскар Пиастри - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Пиастри врезался в стену во время спринта Гран-при Бразилии
8 ноября, 17:33
 
Формула-1СпортБразилияСан-Паулу (город)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала