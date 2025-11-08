Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии "Формулы-1", Пиастри сошел

По ходу гонки австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри врезался в стену и сошел с дистанции. Пиастри не смог войти в поворот, его болид развернуло и направило в стену. В тот же момент в отбойник влетели еще две машины - под управлением немца Нико Хюлькенберга из "Кик Заубер" и аргентинца Франко Колапинто из "Альпин". Сессия была остановлена красными флагами. Колапинто сошел с дистанции, Хюлькенберг завершил гонку на 16-й позиции.