Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии "Формулы-1", Пиастри сошел
Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии "Формулы-1", Пиастри сошел
Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии "Формулы-1", Пиастри сошел
08.11.2025
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем спринтерской гонки 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который проходит в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос".
Второе место занял итальянец Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса", третьим стал его партнер по команде британец Джордж Расселл.
Также в зону очков вошли: 4. Макс Ферстаппен (Нидерланды; "Ред Булл"), 5. Шарль Леклер (Монако; "Феррари"), 6. Фернандо Алонсо (Испания; "Астон Мартин"), 7. Льюис Хэмилтон (Великобритания; "Феррари"), 8. Пьер Гасли (Франция, "Альпин").
По ходу гонки австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри врезался в стену и сошел с дистанции. Пиастри не смог войти в поворот, его болид развернуло и направило в стену. В тот же момент в отбойник влетели еще две машины - под управлением немца Нико Хюлькенберга из "Кик Заубер" и аргентинца Франко Колапинто из "Альпин". Сессия была остановлена красными флагами. Колапинто сошел с дистанции, Хюлькенберг завершил гонку на 16-й позиции.