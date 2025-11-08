Рейтинг@Mail.ru
Тедеев назвал Дзюбу истинным лидером - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:04 08.11.2025 (обновлено: 22:20 15.11.2025)
https://ria.ru/20251108/dzjuba-2053684791.html
Тедеев назвал Дзюбу истинным лидером
Тедеев назвал Дзюбу истинным лидером - РИА Новости Спорт, 15.11.2025
Тедеев назвал Дзюбу истинным лидером
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев заявил, что футболист Артем Дзюба очень важен для коллектива даже без возможности выходить на поле. РИА Новости Спорт, 15.11.2025
2025-11-08T17:04:00+03:00
2025-11-15T22:20:00+03:00
футбол
спорт
россия
акрон
артём дзюба
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
динамо москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093215_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_c6bc78dbd11164d6c93aefbab44d4e41.jpg
/20250601/dzjuba-2020331188.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006093215_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_b0fdb3afd2fadc044098f9ba158d5286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, акрон, артём дзюба, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл), динамо москва
Футбол, Спорт, Россия, Акрон, Артём Дзюба, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ), Динамо Москва
Тедеев назвал Дзюбу истинным лидером

Тедеев: Дзюба очень важен для "Акрона" даже без возможности выходить на поле

© Соцсети сборной РоссииАртем Дзюба
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Соцсети сборной России
Артем Дзюба. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев заявил, что футболист Артем Дзюба очень важен для коллектива даже без возможности выходить на поле.
В субботу "Акрон" переиграл московское "Динамо" со счетом 2:1 в матче 15-го тура чемпионата России. Дзюба не принимал участия во встрече из-за проблем со здоровьем.
Российская премьер-лига (РПЛ)
08 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Динамо Москва
1 : 2
Акрон
88‎’‎ • Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
62‎’‎ • Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
80‎’‎ • Стефан Лончар
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Помощь Артема в перерыве и до матча ощущается - он истинный лидер. Он может заменить и меня за счет мотивационных моментов. Надеюсь, в ближайшее время начнет тренироваться. У него все хорошо, нет повреждений. Есть воспалительный процесс в области задней поверхности бедра. Таким футболистам надо давать больше паузы", - сказал Тедеев на пресс-конференции.
"Испытываю радость прежде всего - мы победили сильную команду. Сегодня сложилось так, как должно было сложиться исходя из игры. Мы понимали, что если взять индивидуально игроков "Динамо", то они высокого уровня, есть игроки, которым нельзя давать много времени на обдумывание. Поэтому мы не дали что-либо создать сегодня сопернику", - добавил тренер.
"Акрон", набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), сместив "Динамо" (17) на девятую строчку.
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Дзюба рассказал, почему остался в "Акроне"
1 июня, 19:44
 
ФутболСпортРоссияАкронАртём ДзюбаАкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала