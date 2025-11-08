Тедеев назвал Дзюбу истинным лидером

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев заявил, что футболист Артем Дзюба очень важен для коллектива даже без возможности выходить на поле.
08 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
88’ • Иван Сергеев
62’ • Дмитрий Пестряков
80’ • Стефан Лончар
«
"Помощь Артема в перерыве и до матча ощущается - он истинный лидер. Он может заменить и меня за счет мотивационных моментов. Надеюсь, в ближайшее время начнет тренироваться. У него все хорошо, нет повреждений. Есть воспалительный процесс в области задней поверхности бедра. Таким футболистам надо давать больше паузы", - сказал Тедеев на пресс-конференции.
"Испытываю радость прежде всего - мы победили сильную команду. Сегодня сложилось так, как должно было сложиться исходя из игры. Мы понимали, что если взять индивидуально игроков "Динамо", то они высокого уровня, есть игроки, которым нельзя давать много времени на обдумывание. Поэтому мы не дали что-либо создать сегодня сопернику", - добавил тренер.
"Акрон", набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), сместив "Динамо" (17) на девятую строчку.
