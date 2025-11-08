Дюбе перешел из "Трактора" в СКА в результате обмена

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Петербургский хоккейный клуб СКА в своем Telegram-канале объявил о переходе французского нападающего Пьеррика Дюбе из челябинского "Трактора" в результате обмена.
В "Трактор" в результате обмена отправился российский защитник Никита Смирнов, который забил 1 гол в 11 матчах текущего сезона.
"Армейцы благодарят Никиту за самоотверженную игру в составе всех команд системы СКА и желают удачи в дальнейшей карьере. Пьеррика рады приветствовать в клубе и желаем яркой игры!" - говорится в сообщении клуба.
Дюбе выступал в составе "Трактора" с начала сезона. Он сыграл за клуб 21 матч и набрал 14 (7 голов + 7 передач) очков.
До перехода в челябинский клуб Дюбе два сезона выступал в составе фарм-клуба "Вашингтон Кэпиталз" "Херши Беарз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В сезоне-2024/25 он сыграл 58 матчей и набрал 40 (19 голов + 21 передача) очков. Также в его активе три матча в составе "Вашингтона" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2023/24.
