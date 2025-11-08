Дюбе перешел из "Трактора" в СКА в результате обмена

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Петербургский хоккейный клуб СКА в своем Telegram-канале объявил о переходе французского нападающего Пьеррика Дюбе из челябинского "Трактора" в результате обмена.

Дюбе выступал в составе "Трактора" с начала сезона. Он сыграл за клуб 21 матч и набрал 14 (7 голов + 7 передач) очков.