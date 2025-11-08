Рейтинг@Mail.ru
Дюбе перешел из "Трактора" в СКА в результате обмена
Хоккей
 
16:13 08.11.2025
Дюбе перешел из "Трактора" в СКА в результате обмена
Дюбе перешел из "Трактора" в СКА в результате обмена - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Дюбе перешел из "Трактора" в СКА в результате обмена
Петербургский хоккейный клуб СКА в своем Telegram-канале объявил о переходе французского нападающего Пьеррика Дюбе из челябинского "Трактора" в результате... РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T16:13:00+03:00
2025-11-08T16:13:00+03:00
хоккей
спорт
трактор
ска (санкт-петербург)
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
хоккей, трактор, ска (санкт-петербург), национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз
Хоккей, Спорт, Трактор, СКА (Санкт-Петербург), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз
Дюбе перешел из "Трактора" в СКА в результате обмена

СКА выменял у "Трактора" французского хоккеиста Дюбе

Пьеррик Дюбе ("Трактор") и Артем Сериков ("Нефтехимик")
Пьеррик Дюбе (Трактор) и Артем Сериков (Нефтехимик) - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Петербургский хоккейный клуб СКА в своем Telegram-канале объявил о переходе французского нападающего Пьеррика Дюбе из челябинского "Трактора" в результате обмена.
В "Трактор" в результате обмена отправился российский защитник Никита Смирнов, который забил 1 гол в 11 матчах текущего сезона.
"Армейцы благодарят Никиту за самоотверженную игру в составе всех команд системы СКА и желают удачи в дальнейшей карьере. Пьеррика рады приветствовать в клубе и желаем яркой игры!" - говорится в сообщении клуба.
Дюбе выступал в составе "Трактора" с начала сезона. Он сыграл за клуб 21 матч и набрал 14 (7 голов + 7 передач) очков.
До перехода в челябинский клуб Дюбе два сезона выступал в составе фарм-клуба "Вашингтон Кэпиталз" "Херши Беарз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В сезоне-2024/25 он сыграл 58 матчей и набрал 40 (19 голов + 21 передача) очков. Также в его активе три матча в составе "Вашингтона" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2023/24.
Хоккеист Владимир Брюквин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Адмирал" приобрел обладателя Кубка Гагарина
8 ноября, 13:50
 
Хоккей
 
