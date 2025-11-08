Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" попросят изменить регламент после инцидента с джерси
Хоккей
 
12:52 08.11.2025 (обновлено: 18:51 08.11.2025)
"Шанхайские драконы" попросят изменить регламент после инцидента с джерси
"Шанхайские драконы" попросят изменить регламент после инцидента с джерси
"Шанхайские драконы" попросят изменить регламент после инцидента с джерси

"Шанхайские драконы" хотят изменить регламент КХЛ после инцидента с болельщиком

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" предложил пересмотреть регламент лиги после инцидента с недопуском болельщика клуба на гостевой матч чемпионата против СКА из-за иероглифов на форме китайской команды.
В четверг СКА на своем льду обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата со счетом 3:2. Перед встречей в сети начало распространяться видео, на котором стюарды "Ледового дворца" отказались пропускать на матч болельщика "Шанхая" в форме клуба из-за иероглифов на рукавах. Сотрудники стадиона пояснили, что по правилам лиги "средства поддержки" должны быть переведены на русский язык и заверены нотариально, сославшись на регламент лиги. Позднее КХЛ опубликовала заявление, в котором поддержала действие стюардов.
В релизе "Шанхайских драконов" отмечается, что после поступления информации от болельщиков о недопуске на матч, клуб оперативно связался с КХЛ, лига попросила предоставить необходимые документы, подтверждающие значение надписей на китайском языке. После предоставления документов представителям КХЛ удалось разрешить данный инцидент со службой безопасности СКА и ДС "Ледовый дворец".
"На следующий день мы были крайне удивлены выпущенному лигой заявлению, в котором позиция СКА и "Ледового дворца" была, по сути, поддержана. Это не первый выездной матч "Шанхайских драконов" в текущем сезоне, до данного инцидента наши болельщики нигде не сталкивались с подобными требованиями и проблемами при проходе и на арену. Вдвойне странно видеть такое отношение к нашему клубу, учитывая его международный статус, а также позицию КХЛ, которая всегда подчеркивала свою открытость и уважение к иностранным членам лиги", - говорится в заявлении.
"Данным заявлением КХЛ создает опасный прецедент, пользуясь которым, любой клуб теперь может не допускать болельщиков гостей на свои арены, ссылаясь на отсутствие сведений об официальной сертификации имеющейся у болельщиков атрибутики, а также отсутствие нотариально заверенного перевода надписей, расположенных, на этой атрибутике. Пункты регламента, на которые ссылается КХЛ, служба безопасности СКА и ДС "Ледовый", очевидно, нуждаются в доработке и соответствующих изменениях. Такое обращение со стороны клуба будет направлено в адрес КХЛ в самое ближайшее время", - добавили в клубе.
