"Адмирал" приобрел обладателя Кубка Гагарина

Владивостокский хоккейный клуб "Адмирал" объявил в своем Telegram-канале о переходе нападающего Владимира Брюквина. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T13:50:00+03:00
