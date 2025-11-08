Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" приобрел обладателя Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:50 08.11.2025 (обновлено: 14:16 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/bryukvin-2053649936.html
"Адмирал" приобрел обладателя Кубка Гагарина
"Адмирал" приобрел обладателя Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Адмирал" приобрел обладателя Кубка Гагарина
Владивостокский хоккейный клуб "Адмирал" объявил в своем Telegram-канале о переходе нападающего Владимира Брюквина. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T13:50:00+03:00
2025-11-08T14:16:00+03:00
хоккей
владимир брюквин
адмирал
нефтехимик
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105270/94/1052709437_0:0:3185:1792_1920x0_80_0_0_2b04b11602eea7ce7ca0fd9eb7991fe0.jpg
/20251108/fetisov-2053642037.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105270/94/1052709437_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_6dd522db82f21af8a0db8962f9943226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
владимир брюквин, адмирал, нефтехимик, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Владимир Брюквин, Адмирал, Нефтехимик, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Адмирал" приобрел обладателя Кубка Гагарина

Владимир Брюквин подписал контракт с "Адмиралом"

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкХоккеист Владимир Брюквин
Хоккеист Владимир Брюквин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Хоккеист Владимир Брюквин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Владивостокский хоккейный клуб "Адмирал" объявил в своем Telegram-канале о переходе нападающего Владимира Брюквина.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Брюквин являлся свободным агентом после ухода из нижнекамского "Нефтехимика" в апреле.
Брюквину 30 лет. Ранее он также выступал за московское "Динамо", омский "Авангард" и столичный ЦСКА, в составе которого он стал обладателем Кубка Гагарина. Всего на счету Брюквина 579 матчей и 165 (94+71) очков в КХЛ.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Фетисов заявил, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки
8 ноября, 12:55
 
ХоккейВладимир БрюквинАдмиралНефтехимикХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    Перерыв
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала