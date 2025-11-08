Рейтинг@Mail.ru
Перенесший пересадку легких экс-боец UFC возобновил тренировки
Единоборства
 
01:00 08.11.2025 (обновлено: 03:52 08.11.2025)
Перенесший пересадку легких экс-боец UFC возобновил тренировки
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Перенесший пересадку легких экс-чемпион промоушенов ONE и Bellator в полусредней весовой категории, а также бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бен Аскрен опубликовал видеоролик, где продемонстрировал возвращение к тренировкам спустя несколько месяцев после операции.
В середине июня стало известно, что спортсмена госпитализировали с острой формой пневмонии и поместили в реанимацию. 30 июня его жена Эми рассказала, что американцу провели трансплантацию легких. 22 июля американец сообщил в соцсетях, что его выписали из больницы.
На опубликованном видео Аскрен проводит спарринг с партнером и делает проходы в ноги.
«
"Четыре месяца назад я лежал при смерти. Три месяца назад не мог стоять без посторонней помощи. Два месяца назад все еще ходил с ходунками. А какая у тебя отговорка? Завязывай шнурки потуже - и вперед за работу! Безмерно благодарен за то, что снова могу тренироваться, и за всю поддержку, которую оказало мне сообщество в трудное время", - написал Аскрен в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Аскрену 41 год. Он одержал 19 побед в карьере в смешанных единоборствах при двух поражениях, еще один бой признан несостоявшимся. Спортсмен и его супруга воспитывают троих детей.
