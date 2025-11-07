https://ria.ru/20251107/samodelkina-2053454433.html
Самоделкина идет второй после короткой программы на Гран-при Японии
Самоделкина идет второй после короткой программы на Гран-при Японии - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Самоделкина идет второй после короткой программы на Гран-при Японии
Представляющая Казахстан россиянка Софья Самоделкина занимает второе место после короткой программы на четвертом этапе международной серии Гран-при по фигурному РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T14:47:00+03:00
2025-11-07T14:47:00+03:00
2025-11-07T14:47:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
софья самоделкина
каори сакамото
международный союз конькобежцев (isu)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888180956_62:140:1307:840_1920x0_80_0_0_63453f9504ea81f06d0b0220d0f17486.jpg
/20251106/valieva-2053307181.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888180956_0:83:1332:1082_1920x0_80_0_0_7a1586b60c6269a043f8f6e06e9dac0b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пётр гуменник, софья самоделкина, каори сакамото, международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Софья Самоделкина, Каори Сакамото, Международный союз конькобежцев (ISU)
Самоделкина идет второй после короткой программы на Гран-при Японии
Фигуристка Самоделкина идет второй после короткой программы на Гран-при Японии