Петржела: если Станкович хочет к жене и дочке, он уже не тренер
Футбол
Футбол
 
17:39 07.11.2025 (обновлено: 19:21 07.11.2025)
Петржела: если Станкович хочет к жене и дочке, он уже не тренер
Петржела: если Станкович хочет к жене и дочке, он уже не тренер - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Петржела: если Станкович хочет к жене и дочке, он уже не тренер
Бывший тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела заявил РИА Новости, что если главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович хочет к жене и дочке, РИА Новости Спорт, 07.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДеян Станкович
Деян Станкович. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела заявил РИА Новости, что если главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович хочет к жене и дочке, то он уже не тренер и должен покинуть клуб.
В четверг на пресс-конференции после первого матча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России с московским "Локомотивом" Станкович заявил, что устал от негативного фона вокруг команды и своей персоны. Несмотря на победу (3:1), серб признал, что давление и постоянные слухи об отставке мешают работе. От дальнейших вопросов он отказался, подчеркнув, что готов принять любое решение руководства.
«
"У Станковича - обычная ситуация для тренера. У каждого специалиста так бывает: выиграл игру - болельщики тебя любят, проиграл - ненавидят. Меня в России тоже сначала критиковали, но потом все изменилось. Если Станкович хочет к жене и дочке - значит, пусть едет. Тогда он не тренер. Пока ты тренер, ты обязан уметь выходить из таких ситуаций. Сегодня ты на вершине таблицы, завтра - внизу. Это нормально. Надо терпеть", - сказал Петржела.
"Мне было проще, потому что я любил "Зенит", и поражения меня не так огорчали. Но если у человека уже появилось желание покинуть клуб - лучше уйти. "Спартак" - это команда, которая всегда борется за верхние места. Здесь либо терпишь, либо уходишь", - добавил собеседник агентства.
"Спартак" в турнирной таблице чемпионата страны занимает шестое место.
Паоло Ваноли - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Бывший тренер "Спартака" Ваноли возглавил "Фиорентину"
7 ноября, 17:29
 
Футбол, Спорт, Властимил Петржела, Спартак Москва, РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
