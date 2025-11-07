Петржела: если Станкович хочет к жене и дочке, он уже не тренер

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела заявил РИА Новости, что если главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович хочет к жене и дочке, то он уже не тренер и должен покинуть клуб.