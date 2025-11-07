Петржела: если Станкович хочет к жене и дочке, он уже не тренер

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела заявил РИА Новости, что если главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович хочет к жене и дочке, то он уже не тренер и должен покинуть клуб.
В четверг на пресс-конференции после первого матча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России с московским "Локомотивом" Станкович заявил, что устал от негативного фона вокруг команды и своей персоны. Несмотря на победу (3:1), серб признал, что давление и постоянные слухи об отставке мешают работе. От дальнейших вопросов он отказался, подчеркнув, что готов принять любое решение руководства.
«
"У Станковича - обычная ситуация для тренера. У каждого специалиста так бывает: выиграл игру - болельщики тебя любят, проиграл - ненавидят. Меня в России тоже сначала критиковали, но потом все изменилось. Если Станкович хочет к жене и дочке - значит, пусть едет. Тогда он не тренер. Пока ты тренер, ты обязан уметь выходить из таких ситуаций. Сегодня ты на вершине таблицы, завтра - внизу. Это нормально. Надо терпеть", - сказал Петржела.
"Спартак" в турнирной таблице чемпионата страны занимает шестое место.
Бывший тренер "Спартака" Ваноли возглавил "Фиорентину"
7 ноября, 17:29