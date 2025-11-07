Оздоев отдал голевую передачу спустя минуту после выхода на замену

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Греческий ПАОК одержал победу над швейцарским "Янг Бойз" в матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы.
Встреча в Салониках завершилась победой хозяев со счетом 4:0. В составе ПАОКа голами отметились Алессандро Бьянко (54-я минута), Йоргос Якумакис (67), Яннис Константелиас (72) и Абдул Рахман Баба (76). На 5-й минуте матча главный арбитр Срджан Йованович показал красную карточку футболисту "Янг Бойз" Армину Гиговичу.
