Оздоев отдал голевую передачу спустя минуту после выхода на замену

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Греческий ПАОК одержал победу над швейцарским "Янг Бойз" в матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы.

Встреча в Салониках завершилась победой хозяев со счетом 4:0. В составе ПАОКа голами отметились Алессандро Бьянко (54-я минута), Йоргос Якумакис (67), Яннис Константелиас (72) и Абдул Рахман Баба (76). На 5-й минуте матча главный арбитр Срджан Йованович показал красную карточку футболисту "Янг Бойз" Армину Гиговичу.

Российский полузащитник Магомед Оздоев отдал голевую передачу на Якумакиса спустя минуту после выхода на замену. Его соотечественник нападающий Федор Чалов появился на поле на 79-й минуте.

В активе ПАОКа две победы, одна ничья и поражение со старта общего этапа второго по статусу еврокубка. У "Янг Бойз" две победы и два поражения.