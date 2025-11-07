Рейтинг@Mail.ru
Оздоев отдал голевую передачу спустя минуту после выхода на замену
Футбол
 
01:03 07.11.2025 (обновлено: 03:33 07.11.2025)
Оздоев отдал голевую передачу спустя минуту после выхода на замену
Оздоев отдал голевую передачу спустя минуту после выхода на замену
Греческий ПАОК одержал победу над швейцарским "Янг Бойз" в матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
алессандро бьянки, абдул рахман баба, магомед оздоев, янг бойз, паок, федор чалов, лига европы уефа
Футбол, Спорт, Алессандро Бьянки, Абдул Рахман Баба, Магомед Оздоев, Янг Бойз, ПАОК, Федор Чалов, Лига Европы УЕФА
Оздоев отдал голевую передачу спустя минуту после выхода на замену

Голевая передача Оздоева помогла ПАОКу победить "Янг Бойз" в Лиге Европы

© Фото : Пресс-служба клуба ПАОКПолузащитник ПАОК Магомед Оздоев
Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Пресс-служба клуба ПАОК
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Греческий ПАОК одержал победу над швейцарским "Янг Бойз" в матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы.
Встреча в Салониках завершилась победой хозяев со счетом 4:0. В составе ПАОКа голами отметились Алессандро Бьянко (54-я минута), Йоргос Якумакис (67), Яннис Константелиас (72) и Абдул Рахман Баба (76). На 5-й минуте матча главный арбитр Срджан Йованович показал красную карточку футболисту "Янг Бойз" Армину Гиговичу.
Лига Европы УЕФА
06 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
ПАОК
4 : 0
Янг Бойз
54‎’‎ • Алессандро Бианко
(Абдул Рахман Баба)
67‎’‎ • Георгиос Якумакис
(Магомед Оздоев)
72‎’‎ • Иоаннис Константелиас
(Андрия Живкович)
76‎’‎ • Абдул Рахман Баба
(Джонджо Кенни)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник Магомед Оздоев отдал голевую передачу на Якумакиса спустя минуту после выхода на замену. Его соотечественник нападающий Федор Чалов появился на поле на 79-й минуте.
В активе ПАОКа две победы, одна ничья и поражение со старта общего этапа второго по статусу еврокубка. У "Янг Бойз" две победы и два поражения.
В следующем туре ПАОК примет норвежский "Бранн" 27 ноября. В этот же день "Янг Бойз" сыграет с английской "Астон Виллой" в гостях.
Алессандро Бьянки, Абдул Рахман Баба, Магомед Оздоев, Янг Бойз, ПАОК, Федор Чалов, Лига Европы 2025-2026
 
