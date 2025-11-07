Рейтинг@Mail.ru
Овечкин и Малкин обменялись свитерами после матча - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Хоккей
 
09:40 07.11.2025
Овечкин и Малкин обменялись свитерами после матча
Овечкин и Малкин обменялись свитерами после матча
Овечкин и Малкин обменялись свитерами после матча

Овечкин и Малкин обменялись свитерами после матча "Питтсбурга" и "Вашингтона"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские нападающие Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпиталз" и Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинз" обменялись игровыми формами после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на пятницу по московскому времени "Питтсбург" обыграл дома "Вашингтон" (5:3). Овечкин отметился двумя голевыми передачами, Малкин - одной. После первого периода матча "Питтсбург" и его болельщики поздравили Овечкина с 900-й в шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ. Лучший снайпер в истории лиги достиг данного результата в четверг.
После матча Малкин выложил в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию с Овечкиным, на которой игроки обменялись джерси, и написал "900".
Овечкину аплодировали стоя! Но его "Вашингтон" проиграл Малкину
7 ноября, 07:00
 
