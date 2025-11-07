Рейтинг@Mail.ru
КДК РФС: Садыгов осознанно допустил образование задолженностей "Химок" - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:50 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/kdk-2053489748.html
КДК РФС: Садыгов осознанно допустил образование задолженностей "Химок"
КДК РФС: Садыгов осознанно допустил образование задолженностей "Химок" - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
КДК РФС: Садыгов осознанно допустил образование задолженностей "Химок"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пришел к выводу, что Туфан Садыгов контролировал источники финансирования и осознанно... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T16:50:00+03:00
2025-11-07T16:50:00+03:00
футбол
спорт
александр зинченко
артур григорьянц
евгений дзичковский
химки
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988865691_248:102:1049:553_1920x0_80_0_0_84f8cc7fe1207e5efee359ea54dd77af.jpg
/20251107/kanchelskis-2053482096.html
/20251029/khimki-2051535482.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988865691_73:0:1212:854_1920x0_80_0_0_f03c7b12975d41f5966ddbd28535c97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр зинченко, артур григорьянц, евгений дзичковский, химки, российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Александр Зинченко, Артур Григорьянц, Евгений Дзичковский, Химки, Российский футбольный союз (РФС)
КДК РФС: Садыгов осознанно допустил образование задолженностей "Химок"

Григорьянц: Садыгов осознанно допустил образование задолженностей "Химок"

© Фото : Официальный портал Республика Бурятий/Святослав БазекоТуфан Садыгов
Туфан Садыгов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Официальный портал Республика Бурятий/Святослав Базеко
Туфан Садыгов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пришел к выводу, что Туфан Садыгов контролировал источники финансирования и осознанно допустил образование существенных задолженностей подмосковного клуба "Химки", сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
"Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что КДК РФС занимается прояснением реальной роли Садыгова в управлении футбольным клубом, чтобы установить, применимы ли к бизнесмену санкции. В пятницу КДК РФС принял решение пожизненно запретить Садыгову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, а также признал бизнесмена инвестором клуба.
Андрей Канчельскис - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Канчельскис прокомментировал решении КДК РФС по Садыгову
7 ноября, 16:35
"У КДК есть все основания полагать, что генеральные директора выполняли указания Садыгова, что именно он контролировал источники финансирования и осознанно допустил образование существенных задолженностей. Такие действия с точки зрения КДК квалифицируются как неразумные и недобросовестные, подрывающие устойчивость клуба", - сказал Григорьянц.
В заседании приняли участие бывшие генеральные директора "Химок" Николай Оленев и Дмитрий Брехов, бывший пресс-атташе команды Евгений Дзичковский и специалист по работе с болельщиками Александр Зинченко.
"Бывший гендиректор "Химок" Оленев указал, что Садыгов являлся одним из инвесторов клуба, - пояснил глава КДК. - Именно он приглашал и согласовывал гендиректора. Финансовые операции не проходили без его согласования. Бывший гендиректор "Химок" Брехов пояснил, что знал о существовании Садыгова, но не контактировал с ним. Свидетель Дзичковский заявил, что отношения с Садыговым были в клубе у всех, он принимал все решения по клубу, появлялся на тренировках, выступал уже когда были долги. То есть фактически Садыгов руководил клубом, а генеральные директора лишь выполняли его указания. Как указал он, все лица, перед которыми есть задолженность, а их порядка 160 сотрудников, подтвердили, что Садыгов имел прямое отношение к управлению и финансированию клуба. По мнению свидетеля, учредители клуба играли подставную роль, поскольку ни одного учредителя никто не видел ни разу в качестве лица, которое бы руководило клубом. Свидетель пояснил, что он общался с Бреховым в части выплаты денежных средств, на что получил ответ, что вопросы по зарплате надо задавать инвестору, подразумевая Садыгова".
"Что касается второго свидетеля, Зинченко, он также заявил, что Садыгова регулярно представляли как руководителя клуба, на выездных матчах для руководителя клуба выделялись VIP-места - он лично приезжал на матчи, спускался в раздевалку и регулярно приезжал на тренировки команды. Также второй свидетель пояснил, что официально в качестве руководителя клубов позиционировались генеральные директора. Несмотря на это, все в клубе знали, кто является фактическим руководителем. Оба свидетеля заявили, что ждали выплат от Садыгова, поскольку он являлся единственным источником поступления в клуб денежных средств", - сказал глава КДК РФС.
Франк Артига - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Экс-тренер "Химок" не получил денег от подмосковного клуба
29 октября, 15:58
 
ФутболСпортАлександр ЗинченкоАртур ГригорьянцЕвгений ДзичковскийХимкиРоссийский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    4
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала