КДК РФС: Садыгов осознанно допустил образование задолженностей "Химок"

"Бывший гендиректор "Химок" Оленев указал, что Садыгов являлся одним из инвесторов клуба, - пояснил глава КДК. - Именно он приглашал и согласовывал гендиректора. Финансовые операции не проходили без его согласования. Бывший гендиректор "Химок" Брехов пояснил, что знал о существовании Садыгова, но не контактировал с ним. Свидетель Дзичковский заявил, что отношения с Садыговым были в клубе у всех, он принимал все решения по клубу, появлялся на тренировках, выступал уже когда были долги. То есть фактически Садыгов руководил клубом, а генеральные директора лишь выполняли его указания. Как указал он, все лица, перед которыми есть задолженность, а их порядка 160 сотрудников, подтвердили, что Садыгов имел прямое отношение к управлению и финансированию клуба. По мнению свидетеля, учредители клуба играли подставную роль, поскольку ни одного учредителя никто не видел ни разу в качестве лица, которое бы руководило клубом. Свидетель пояснил, что он общался с Бреховым в части выплаты денежных средств, на что получил ответ, что вопросы по зарплате надо задавать инвестору, подразумевая Садыгова".