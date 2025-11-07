КДК РФС: Садыгов осознанно допустил образование задолженностей "Химок"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пришел к выводу, что Туфан Садыгов контролировал источники финансирования и осознанно допустил образование существенных задолженностей подмосковного клуба "Химки", сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
"Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что КДК РФС занимается прояснением реальной роли Садыгова в управлении футбольным клубом, чтобы установить, применимы ли к бизнесмену санкции. В пятницу КДК РФС принял решение пожизненно запретить Садыгову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, а также признал бизнесмена инвестором клуба.
"У КДК есть все основания полагать, что генеральные директора выполняли указания Садыгова, что именно он контролировал источники финансирования и осознанно допустил образование существенных задолженностей. Такие действия с точки зрения КДК квалифицируются как неразумные и недобросовестные, подрывающие устойчивость клуба", - сказал Григорьянц.
В заседании приняли участие бывшие генеральные директора "Химок" Николай Оленев и Дмитрий Брехов, бывший пресс-атташе команды Евгений Дзичковский и специалист по работе с болельщиками Александр Зинченко.
"Бывший гендиректор "Химок" Оленев указал, что Садыгов являлся одним из инвесторов клуба, - пояснил глава КДК. - Именно он приглашал и согласовывал гендиректора. Финансовые операции не проходили без его согласования. Бывший гендиректор "Химок" Брехов пояснил, что знал о существовании Садыгова, но не контактировал с ним. Свидетель Дзичковский заявил, что отношения с Садыговым были в клубе у всех, он принимал все решения по клубу, появлялся на тренировках, выступал уже когда были долги. То есть фактически Садыгов руководил клубом, а генеральные директора лишь выполняли его указания. Как указал он, все лица, перед которыми есть задолженность, а их порядка 160 сотрудников, подтвердили, что Садыгов имел прямое отношение к управлению и финансированию клуба. По мнению свидетеля, учредители клуба играли подставную роль, поскольку ни одного учредителя никто не видел ни разу в качестве лица, которое бы руководило клубом. Свидетель пояснил, что он общался с Бреховым в части выплаты денежных средств, на что получил ответ, что вопросы по зарплате надо задавать инвестору, подразумевая Садыгова".
"Что касается второго свидетеля, Зинченко, он также заявил, что Садыгова регулярно представляли как руководителя клуба, на выездных матчах для руководителя клуба выделялись VIP-места - он лично приезжал на матчи, спускался в раздевалку и регулярно приезжал на тренировки команды. Также второй свидетель пояснил, что официально в качестве руководителя клубов позиционировались генеральные директора. Несмотря на это, все в клубе знали, кто является фактическим руководителем. Оба свидетеля заявили, что ждали выплат от Садыгова, поскольку он являлся единственным источником поступления в клуб денежных средств", - сказал глава КДК РФС.
