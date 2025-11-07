Рейтинг@Mail.ru
Садыгов отказался комментировать решение РФС об отстранении от футбола - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:19 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/kdk-2053477976.html
Садыгов отказался комментировать решение РФС об отстранении от футбола
Садыгов отказался комментировать решение РФС об отстранении от футбола - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Садыгов отказался комментировать решение РФС об отстранении от футбола
Бизнесмен Туфан Садыгов в разговоре с РИА Новости отказался комментировать решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС),... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T16:19:00+03:00
2025-11-07T16:19:00+03:00
футбол
спорт
артур григорьянц
максим митрофанов
александр алаев
российский футбольный союз (рфс)
химки
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988865691_248:102:1049:553_1920x0_80_0_0_84f8cc7fe1207e5efee359ea54dd77af.jpg
/20251029/khimki-2051535482.html
/20251001/brehov-2045628450.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988865691_73:0:1212:854_1920x0_80_0_0_f03c7b12975d41f5966ddbd28535c97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артур григорьянц, максим митрофанов, александр алаев, российский футбольный союз (рфс), химки, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Артур Григорьянц, Максим Митрофанов, Александр Алаев, Российский футбольный союз (РФС), Химки, Российская премьер-лига (РПЛ)
Садыгов отказался комментировать решение РФС об отстранении от футбола

Садыгов отказался комментировать решение КДК РФС об отстранении от футбола

© Фото : Официальный портал Республика Бурятий/Святослав БазекоТуфан Садыгов
Туфан Садыгов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Официальный портал Республика Бурятий/Святослав Базеко
Туфан Садыгов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бизнесмен Туфан Садыгов в разговоре с РИА Новости отказался комментировать решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), который пожизненно отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом.
О решении КДК РФ в пятницу сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Он отметил, что Садыгов имеет право обжаловать это решение в апелляционном комитете РФС.
Франк Артига - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Экс-тренер "Химок" не получил денег от подмосковного клуба
29 октября, 15:58
"Без комментариев, к сожалению", - ответил Садыгов на вопрос, обжалует ли решение КДК РФС.
"Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что КДК РФС занимается прояснением реальной роли Садыгова в управлении футбольным клубом, чтобы установить, применимы ли к бизнесмену санкции.
После завершения сезона-2024/25 "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров.
В середине декабря 2024 года Садыгов был задержан, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В июне СМИ сообщили, что Садыгов приобрел за 4 миллиона евро 50% акций "Серик Беледиеспор" и стал председателем совета директоров турецкого клуба.
Дмитрий Брехов - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Гендиректор "Химок" сделал заявление о выплате долгов
1 октября, 14:20
 
ФутболСпортАртур ГригорьянцМаксим МитрофановАлександр АлаевРоссийский футбольный союз (РФС)ХимкиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    4
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала