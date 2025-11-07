https://ria.ru/20251107/kdk-2053477976.html
Садыгов отказался комментировать решение РФС об отстранении от футбола
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бизнесмен Туфан Садыгов в разговоре с РИА Новости отказался комментировать решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), который пожизненно отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом.
О решении КДК РФ в пятницу сообщил глава комитета Артур Григорьянц
. Он отметил, что Садыгов имеет право обжаловать это решение в апелляционном комитете РФС
.
"Без комментариев, к сожалению", - ответил Садыгов на вопрос, обжалует ли решение КДК РФС.
"Химки
" 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов
заявил РИА Новости, что КДК РФС занимается прояснением реальной роли Садыгова в управлении футбольным клубом, чтобы установить, применимы ли к бизнесмену санкции.
После завершения сезона-2024/25 "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ
) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев
сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров.
В середине декабря 2024 года Садыгов был задержан, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В июне СМИ сообщили, что Садыгов приобрел за 4 миллиона евро 50% акций "Серик Беледиеспор" и стал председателем совета директоров турецкого клуба.