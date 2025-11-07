Садыгов отказался комментировать решение РФС об отстранении от футбола

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бизнесмен Туфан Садыгов в разговоре с РИА Новости отказался комментировать решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), который пожизненно отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом.

В середине декабря 2024 года Садыгов был задержан, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В июне СМИ сообщили, что Садыгов приобрел за 4 миллиона евро 50% акций "Серик Беледиеспор" и стал председателем совета директоров турецкого клуба.