Оленеву запретили заниматься связанной с футболом деятельностью на два года

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил бывшему генеральному директору "Химок" Николаю Оленеву заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на два года, а экс-гендиру клуба Дмитрию Брехову - на два года, один из которых условно, заявил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.