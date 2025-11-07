Рейтинг@Mail.ru
Оленеву запретили заниматься связанной с футболом деятельностью на два года
Футбол
 
16:05 07.11.2025
Оленеву запретили заниматься связанной с футболом деятельностью на два года
Оленеву запретили заниматься связанной с футболом деятельностью на два года
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил бывшему генеральному директору "Химок" Николаю Оленеву заниматься любой... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T16:05:00+03:00
2025-11-07T16:05:00+03:00
Оленеву запретили заниматься связанной с футболом деятельностью на два года

КДК РФС запретил Оленеву заниматься связанной с футболом деятельностью на 2 года

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил бывшему генеральному директору "Химок" Николаю Оленеву заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на два года, а экс-гендиру клуба Дмитрию Брехову - на два года, один из которых условно, заявил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
"Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.
"КДК РФС принял решение за совершение руководством "Химок" недобросовестных и неразумных действий, которые привели клуб к утрате профессионального статуса по неспортивным причинам, запретить Оленеву заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на два года. Брехову - на два года, один из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, еще один - условным исполнением спортивной санкции. Испытательный срок - два года с момента вынесения решения. Они также могут обжаловать решение КДК РФС", - заявил Григорьянц.
После завершения сезона-2024/25 "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров.
