Садыгову пожизненно запретили заниматься связанной с футболом деятельностью

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение пожизненно запретить Туфану Садыгову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
"Химки" 18 июня объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что КДК РФС занимается прояснением реальной роли Садыгова в управлении футбольным клубом, чтобы установить, применимы ли к бизнесмену санкции.
"За совершение Садыговым, являвшимся лицом, контролирующим и оказывающим существенное влияние на деятельность ФК "Химки", а также имевшим возможность определять финансовую политику клуба, недобросовестных и неразумных действий, которые привели "Химки" к утрате профессионального статуса по неспортивным причинам, а также повлекшим неисполнение более 6 месяцев финансовых обязательств перед ФИФА, принято решение запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно", - заявил Григорьянц.
"Садыгов может обжаловать это решение в апелляционном комитете РФС", - добавил глава КДК РФС.
После завершения сезона-2024/25 "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров.
В середине декабря 2024 года Садыгов был задержан, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В июне СМИ сообщили, что Садыгов приобрел за 4 миллиона евро 50% акций "Серик Беледиеспор" и стал председателем совета директоров турецкого клуба.